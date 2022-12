KABINE houdt kersttombola voor Kom op tegen Kanker

Onlangs kreeg Anuschka Maerten (55) uit Oostduinkerke te horen dat ze kanker heeft. Daarop besloot men in de winkel waar haar dochter Amber Blanckaert (27) werkt om een tombola te houden, met prijzen van andere lokale handelaars. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

KABINE is een family concept store, met winkels in Koksijde en Oostende. Nadat zaakvoerster Eliza De Waele (34) er de afgelopen jaren geld inzamelde voor Boven de Wolken, kiest de Koksijdse nu voor Kom op tegen Kanker. “Boven de Wolken zorgt met hun foto’s voor blijvende herinneringen aan sterrenkindjes. Deze Oostendse vzw staat daarmee heel dicht bij ons cliënteel, want jammer genoeg hadden we al enkele ouders die bij ons een geboortelijstje aanvroegen maar hun kindje verloren tijdens of net na de zwangerschap”, vertelt ze.

Prijzenpot

Maar dit jaar viel de keuze dus op een ander goed doel en een andere aanpak. “Begin oktober kreeg de mama van onze shopmanager in Koksijde te horen dat zij eierstokkanker heeft. Omdat dit nieuws voor ons team nóg dichterbij kwam, vatte ik deze keer het plan op om een kersttombola voor Kom op tegen Kanker op poten te zetten. Vechten tegen kanker doe je immers niet alleen, dat doen we samen”, zegt Eliza.

“Zowel in onze fysieke winkels als op de webshop kun je sinds begin december lotjes van 5 euro kopen, waarmee er hele mooie prijzen te winnen vallen. Zo kun je onder meer een handgemaakte handtas of een overnachting aan zee winnen, naast nog tientallen andere prijzen die véél meer dan 5 euro waard zijn.”

Sociale media

En ook de respons van de klanten overtreft alle verwachtingen. “Op de eerste namiddag verkochten we meteen 67 tombolalotjes”, weet Amber, die alle online bestellingen ziet binnenlopen. “Daar staan ook de adressen van de klanten bij vermeld en zo zag ik dat we al lotjes verkochten tot in Antwerpen of Limburg. Die mensen hebben misschien nog nooit geshopt bij ons, maar de actie ging al snel viraal op sociale media”, verklaart ze.

“Ook in de winkel zelf leeft de tombola enorm, met heel veel bemoedigende reacties. Na de eerste week stond de teller al bijna op 2.000 euro. Als we dit tempo kunnen volhouden tot in de drukke eindejaarsdagen, levert de actie misschien wel 5.000 euro op voor Kom op tegen Kanker”, hoopt de shopmanager.

Anuschka wordt er zichtbaar emotioneel van als ze die cijfers hoort. “Ik heb ondertussen al drie chemobehandelingen achter de rug. Als die goed aanslaan, volgen er binnenkort een operatie en een nabehandeling. Het is zwaar, maar ik leef op hoop. Bij de diagnose heeft de dokter mij immers verteld dat we voor de genezing gaan. Sindsdien blijft die boodschap nazinderen in mijn hoofd”, glundert ze.

“Ik krijg veel steun van mijn twee dochters, familie, vrienden en het verplegend personeel. Maar ook dit medeleven van onbekenden helpt mij om mijn strijd aan te gaan, samen met zoveel andere kankerpatiënten. Ik wil dan ook samen met Eliza en Amber alle handelaars en klanten bedanken voor hun warme bijdragen!”

Live trekking

Lotjes kopen, kan in de winkel in de Maurice Blieckstraat 11 of op www.kabine.be. Daar vind je ook de volledige prijzenpot terug. Wie online bestelt, krijgt zijn lotjesnummer(s) per mail toegestuurd. De trekking vindt live op Instagram plaats, op zaterdag 31 december.

De prijzen kunnen vanaf dinsdag 3 januari worden afgehaald in KABINE Koksijde.