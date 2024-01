Kabels onder de grond in Torhoutse Driekoningenstraat

In het kader van de voorziene heraanleg van de Torhoutse Driekoningenstraat heeft de gemeenteraad maandagavond de plannen goedgekeurd voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting. Deze werkzaamheden zijn gepland voor het komende najaar.

Er komt dus geleidelijk schot in het dossier van de vernieuwing van de Driekoningenstraat. In september gaf de gemeenteraad al groen licht voor de samenwerking tussen Aquafin, Fluvius en het stadsbestuur. En nu werden het ondergronds brengen van de distributienetten en het vernieuwen van de openbare verlichting goedgekeurd.

Geen bekabeling aan betonnen palen meer

“De bovengrondse bekabeling aan betonnen palen verdwijnt”, aldus schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “En we kiezen voor een nieuwe, zuinige ledverlichting. Fluvius stelde daarvoor een dossier op. De toevoerleiding voor het drinkwater werd eerder al vernieuwd na problemen met waterlekken.”

“De heraanleg van de Driekoningenstraat is hoognodig. Het is een woonstraat waar veel schoolgaande jeugd gebruik van maakt. Verkeersveiligheid wordt een absolute topprioriteit. Maar ook duurzaamheid is belangrijk. Door voor ledverlichting te kiezen, zijn er meer mogelijkheden om de lichten te dimmen en op energie te besparen.”