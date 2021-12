Kaatje en Filiep stoppen na 22 jaar met restaurant-tearoom De Speelvogel: “Focus op camping in Auvergne”

Zondag 12 december is de allerlaatste dag dat je nog iets kunt eten en drinken in restaurant en tearoom De Speelvogel in de Izegemsestraat. Filiep Scheldeman (56) en Kaatje Delaere (58) stoppen er na 22 jaar hard werken definitief mee. “Het moest normaal een afscheidsweekend zijn voor al onze trouwe klanten, maar corona besliste daar anders over”, zeggen ze. “Nu focussen we ons alleen nog op onze camping in de Auvergne.”

Het verhaal van De Speelvogel begin iets meer dan 22 jaar geleden. “Toen ik nog voetbalde en Kaatje en ik nadien graag een keer iets wilden gaan eten met de kinderen”, zegt Filiep. “Maar een kindvriendelijk restaurant was moeilijk te vinden. Ook omdat Kaatje heel goed kon koken, rijpte de idee bij ons beiden om er zelf een te beginnen. We vonden de geschikte locatie in de Izegemsestraat waar vroeger een hoeve was en waar we een speelplein konden inrichten. De Speelvogel was geboren.”

Camping Les Plans

“Na 22 jaar hard werken vinden we dat het voor ons genoeg is geweest”, zeggen Kaatje en Filiep. “Ook al omdat we ons nu kunnen concentreren op ons ander verhaal: camping Les Plans in de Auvergne in Frankrijk, zo ongeveer 650 kilometer van Lendelede. Een regio waar we graag met vakantie gingen. In een groene omgeving, vlakbij een riviertje. Een vijftal kilometer daarvandaan lag een niet meer zo goed draaiende camping waarvan we meer dan tien jaar geleden hoorden dat die te koop stond en ook konden kopen. We bouwden de camping de voorbije jaren opnieuw op tot wat hij nu is. Van Pasen tot oktober was Kaatje ginder en namen we hier in De Speelvogel een tijdje een kok in dienst. Ook onze oudste zoon Lowie stond hier een tijdje aan het fornuis”, vertelt het koppel nog.

De Speelvogel is ondertussen verkocht en er komt zeker geen restaurant

In camping Les Plans verhuren Kaatje en Filiep bungalows, zijn er plaatsen voor tenten en caravans en is er een feestzaal voor 100 personen.

30 km van Vichy

“De stad Vichy ligt op ongeveer 30 kilometer. Het is de bedoeling dat wij daar allebei van maart tot minstens oktober de camping runnen. Maar wel zonder nog te moeten bezig zijn met ons restaurant. De wintermaanden willen we in Lendelede of omgeving verblijven. We zijn nog op zoek naar een geschikte woning. De Speelvogel is ondertussen verkocht en er komt zeker geen restaurant. Onze vier kinderen blijven hier wonen. Onze oudste zoon Lowie begint volgend jaar met een nieuwe traiteurzaak in de Stationsstraat, in een pand dat hij kocht en waar vroeger een kapsalon was.”

Afscheidsfeest

Het was de bedoeling om van het weekend van 11 en 12 december een afscheidsweekend te maken voor de vele klanten. “Jammer genoeg kan dat niet doorgaan door de verscherpte coronamaatregelen. Maar een afscheidsfeest komt er zeker later nog. Wanneer kunnen we pas beslissen als de coronamaatregelen dat toelaten.”