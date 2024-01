Kaat Deknock blij met Torhoutse stadskernvernieuwing: “En nu de handel stimuleren”

Niemand die naast hét Torhoutse item van 2023 kan kijken: het afronden van de stadskernvernieuwing, met de heraanleg van de Markt. Kaat Deknock (63), vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van Torhout Handelt, is alvast positief: “Het is een geslaagde renovatie geworden.”

Kaat, die in de Karel de Goedelaan woont, runt al meer dan 30 jaar op de Burg de speciaalzaak in kinder- en tienerschoenen Shoe Kid’s. Ze is eigenlijk leerkracht lichamelijke opvoeding van opleiding, maar stamt uit een bekende bakkersfamilie uit Oostkamp en verkoos uiteindelijk een eigen winkel boven het onderwijs.

Ook twee ondervoorzitters

Torhout Handelt is het samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur en de plaatselijke middenstand. En vooral ook de koepel die alle vroegere straat- en handelscomités tot één geheel verenigd heeft. Momenteel zijn er 110 lokale handelszaken lid van. In april 2017 stond Nicolas Cool aan de wieg van Torhout Handelt en tot nu is hij er voorzitter van gebleven. Hij wordt geflankeerd door Ann Vanassche, die sinds november 2017 de stedelijke coördinator Economie is. Nicolas vindt zijn voorzitterschap na ruim zes jaar welletjes geweest en vroeg recent om opvolging. Dus wordt Kaat Deknock de nieuwe voorzitter. “Al moet ik toegeven dat ik getwijfeld heb, omdat ik bang was om mij administratie op de hals te halen”, zegt ze. “Maar met Ann Vanassche aan mijn zijde zal dat geen probleem zijn. Zij zorgt voor het papierwerk.”

Er zijn ook twee ondervoorzitters aangesteld: Dries Stael van Naaimachines Stael uit de Zuidstraat en Jochen Vandendriessche van Ctrl+C uit de Hofstraat.

Blauwe zone in vraag stellen

Kaat is bijzonder blij met de stadskernvernieuwing, al is ze zeker niet blind voor dingen waarvan ze vindt dat ze beter zouden kunnen. “Het is een geslaagd project”, zegt ze. “Heel mooi met een frisse look. Ook het eenrichtingsverkeer op de Markt en in de Zuidstraat vind ik geslaagd, al hebben mensen het weleens lastig om de parking Deprez aan de Zuidstraat vlot te vinden.”

“Een minpunt vind ik de oriëntatie van het stukje eenrichtingsverkeer van de Nieuwstraat tussen het Hoedemakerspleintje en de Markt. Daar zou er door de auto’s in de omgekeerde zin gereden moeten kunnen worden, zodat je vanuit de Nieuwstraat weer de Markt kunt bereiken, wat nu het geval niet meer is.”

“De handelaars moeten aan hetzelfde zeel trekken”

En het nieuwe parkeerbeleid? “Ik ben zeer te spreken over de shop & go-plaatsen. Die zijn een enorme stap vooruit. Maar de veralgemeende blauwe zone werkt helaas minder goed door de vele misbruiken. Sommige mensen die in kantoren in de stadskern werken, parkeren hun auto in de blauwe zone en gaan na twee uur doodleuk hun schijf doordraaien, wat uiteraard niet mag en geenszins de bedoeling is. Wie in een handelszaak zijn brood verdient, moet zijn auto op een randparking gaan parkeren, zodat er in het centrum ruimte vrijkomt voor de klanten. Zolang die misbruiken niet aangepakt kunnen worden, zal het systeem van blauwe zone aan zijn doel voorbijschieten. Hoe je de foefelaars eruit moet halen, weet ik niet. Je kunt niet overal camera’s plaatsen.”

Handelaars dichter bij elkaar brengen

“Nu we zo’n mooie stadskernvernieuwing hebben, zullen we er alles aan moeten doen om de lokale handel te stimuleren. Daar wil ik met Torhout Handelt heel graag aan bijdragen. Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat er onder de winkeliers en horeca-uitbaters samenhorigheid bestaat. De handelaars moeten aan hetzelfde zeel trekken, het is de enige manier om vooruit te geraken. Ik wil de leden van Torhout Handelt nóg dichter bij elkaar brengen.”

“We dienen er samen met het stadsbestuur voor te zorgen dat het centrum proper, verzorgd en aantrekkelijk blijft. Zo zullen de mensen die naar de stadskern komen, zich goed voelen en automatisch sneller een winkel of een horecazaak binnenstappen.”

Positieve instelling is noodzakelijk

“Als er werkpunten zijn, mogen we als handelaars daar zeker onze ogen niet voor sluiten, maar toch roep ik iedereen op om op de eerste plaats positief te zijn. Door de stadskernvernieuwing zijn de mobiliteitsstromen wat veranderd en daar klagen klanten weleens over. Maar dan zeg ik: het is zoals je weg vinden in een nieuw huis, dan mis je ook af en toe van kast (lacht). Door op een positieve wijze tegen de dingen aan te kijken, kun je veel meer bereiken.”

“Ik woon sinds 1989 in Torhout en heb er sinds februari 1993 mijn zaak. Ik hou van deze stad en heb er een groot hart voor. We hebben veel troeven, maar we moeten er samen in willen geloven.”