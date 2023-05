Kaas- en wijnavond voor het goede doel

Op zaterdag 15 april organiseerde de vzw Save Children of Hope een kaas- en wijnavond in OC ‘t Kasteeltje in Zandvoorde. Meer dan 130 sympathisanten schoven de benen onder tafel om te genieten van het ruime aanbod aan kazen, wijnen en fruit. Ze steunden hiermee Save Children of Hope, een erkende organisatie die kinderen, hun gezinnen, en verschillende projecten steunt in Kenia. Dat varieert van onderwijs, tot infrastructuur en gezondheidszorg. Op de foto zien we Jessie Lambrecht, Fré Vanhooren, Rudi Vanhercke, Wilfried Christiaens, ondervoorzitter Wim Synaeve, Rosa De Groote, Hubert Synaeve, Marie Vanhercke en haar mama Steffi Sanders. (foto FRO)