Kaartjes prins Laurent en Bart Peeters komen te laat voor Madeleine (85), die overlijdt na verjaardag: “Toch zijn we dankbaar”

Heidi Dekaezemacker was wekenlang in de weer om mama Madeleine te verrassen met 85 kaartjes voor haar 85ste verjaardag. Kort daarna overleed ze onverwacht, maar de kaartjes bleven komen. “Jammer dat ze die van prins Laurent en Bart Peeters niet meer zag.”

De 40-jarige Heidi Dekaezemacker woont haar leven lang bij ouders Gino en Madeleine in een wijk in Mesen. “Mijn ouders, mijn leven, mijn alles.” Zo heet het album dat Heidi maakte om de momenten met haar ouders te vereeuwigen. De voorbije weken vulde ze het album verder aan met foto’s van maar liefst tweehonderd verjaardagskaartjes voor haar mama. Het oorspronkelijk doel: 85 kaartjes voor 85 levensjaren.

Koninginnedag

“Ik deed al eens een kaartjesactie voor haar tachtigste verjaardag, iets wat ze toen enorm waardeerde”, vertelt Heidi. “Ons moederke was een eenvoudige vrouw, blij met kleine dingen. Op haar verjaardag kon ze enorm genieten van kaartjes en een taartje.”

Rond Kerstmis leek het doel van 85 kaartjes moeilijk te worden, maar vlak voor de verjaardag van Madeleine op 6 januari vielen nog tientallen kaartjes in de bus in ’s lands kleinste stad. Driekoningen werd uitgeroepen tot “Koninginnedag” ten huize Dekaezemacker en de 85-jarige vrouw trok grote ogen toen haar dochter meer dan honderd kaartjes bovenhaalde. “Ze kwamen vooral van mensen uit Mesen, Heuvelland en Ieper. Omwille van haar artrose hielpen papa en ik met het openmaken van de enveloppen.”

Preus

“Wuk is dat ier ollemoale?” Verrassing geslaagd. “Ze was erg preus met zoveel kaartjes”, weet Heidi. Er waren ook attenties van bekende Vlamingen, onder wie Niels Destadsbader, Margriet Hermans, Willy Sommers, Bart Kaëll, Christoff en Natalia. Hun kaartjes met foto en opschrift werden uitgehangen aan de muur in de woonkamer. “Zanger Metejoor sprak zelfs een videoboodschap in”, aldus Heidi. “De kerstman en z’n hoofdelf zongen een verjaardagslied. Moeder was super content met deze filmpjes. Haar dag kon niet meer stuk. Ze heeft haar werk gehad om alles te bekijken.”

Beroerte?

Ook na de memorabele verjaardag op Driekoningen bleven de kaartjes binnenstromen. Een week later telde Heidi ’s morgens een totaal van bijna tweehonderd. Intussen was de gezondheid van Madeleine verslechterd. “Op een avond ging ze de trap op om te gaan slapen, maar ze ging niet meer vooruit”, getuigt echtgenoot Gino, die dit jaar met Madeleine een 45-jarig huwelijksjubileum zou vieren. “Ze leek helemaal van de kaart, er zat niks meer in. Trapje per trapje haalden we haar voorzichtig weer naar beneden, legden haar in de relaxzetel en belden de huisarts. Ze kon niet meer deftig babbelen. Had ze een kleine beroerte? We weten het niet.”

Hondje gestorven

Madeleine verzwakte door griep en longontsteking en werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Ze was hartpatiënte, onderging eerder een zware operatie en moest bloedverdunners nemen. We merkten dat ze achteruitging. ‘Je mag geen mirakel meer verwachten’, klonk het bij de dokters. We hebben voor haar gezorgd tot de laatste dag. ’s Avonds kregen we het telefoontje uit het ziekenhuis, dat niemand graag zou krijgen.”

‘Boemertje’, het hondje van Madeleine, overleed vlak na z’n baasje. “Op het plekje waar moeder altijd zat. De laatste jaren week hij geen moment van haar zijde. We veronderstellen dat hij stierf van verdriet.”

Prins Laurent

Terwijl Heidi en Gino de uitvaartplechtigheid van Madeleine aan het voorbereiden waren, arriveerden de laatste verjaardagskaartjes. En niet van de minste. “Jammer dat mama niet meer weet dat er een verjaardagskaartje is aangekomen van prins Laurent. Ook het kaartje van Bart Peeters heeft ze niet meer gezien.”

Toch overheerst dankbaarheid en het gezin doet nu hun verhaal. “Om iedereen te bedanken voor de vele kaartjes en berichten van steun, we waarderen het enorm. Ook in naam van mama: jullie waren fantastisch.” (TP)