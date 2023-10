Kaarten ten voordele van Kerckstede

De Vrienden van Kerckstede houden op vrijdag 20 oktober een keuzekaarting en tombola. “We organiseren de kaarting en tombola in samenwerking met de medewerkers van Kerckstede en met de helpende handen van vrijwilligers”, weet voorzitter Marie-Jeanne Bentein. “Kaarten kosten 1,50 euro. Qua prijzen is er keuze uit onder meer koekebroden, handdoeken en fruitpakketten. De opbrengst gaat naar de installatie van airco in de ontmoetingsruimte. Er is in de namiddag taart uit de bakkerij van Kerckstede voorzien, terwijl je ‘s avonds kan genieten van frietjes met een frikandel of van een boterham met ham of kaas.” De kaarting vindt vanaf 14.30 uur plaats in zaal De Smisse in Kerckstede. Meer info en kaarten: 051 26 96 60 of info@kerckstede.be. (BCH/foto JCR)