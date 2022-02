KAART Nooit eerder waren er zoveel West-Vlamingen: ontdek hier hoe snel jouw gemeente groeit

We hebben een nieuw record beet. West-Vlaanderen begon het jaar met 1.208.237 inwoners, bijna 5.000 meer dan vorig jaar en dik 38.000 inwoners meer dan tien jaar geleden. Op tien jaar tijd is het aantal West-Vlamingen met zo’n 3,3 procent gestegen. Zijn we zo de snelst groeiende provincie? En met hoeveel zullen we in 2070 zijn? Een analyse in vijf vragen.

1. Hoe snel is onze provincie gegroeid?

Volgens de officiële cijfers uit het Rijksregister woonden er op 1 januari van dit jaar 1.208.237 mensen in West-Vlaanderen. Dat is een nieuw inwonersrecord voor onze provincie. In vergelijking met begin 2021 zijn er exact 4.925 West-Vlamingen bijgekomen.

De laatste tien jaar, sinds 2012 dus, zijn er 38.247 inwoners bijgekomen, goed voor een stijging van 3,27 procent. Sinds 2002 zijn er net geen 76.000 inwoners bijgekomen. Dertig jaar geleden, in 1992, telde West-Vlaanderen nog 96.680 inwoners minder. Leuk detail: pas in 2020 hebben we de kaap van 1,2 miljoen inwoners gerond.

2. Groeien we sneller dan de rest van Vlaanderen?

Neen, zeker niet. De bevolkingsgroei altijd een combinatie van natuurlijke groei en migratie ligt in West-Vlaanderen het laagst van alle Vlaamse provincies.

Ook Limburg kent met 4,23 procent meer inwoners in vergelijking met tien jaar geleden, eerder een trage groei van het aantal inwoners. In Antwerpen (+5,73 procent) en Oost-Vlaanderen (+6,05 procent) ligt dat cijfer al een stuk hoger, Vlaams-Brabant kent ten opzichte van 2012 de grootste groei. Het aantal inwoners is daar op tien jaar tijd met 7,11 procent gestegen.

Kijken we over de taalgrens, dan zijn er wel twee provincies die trager groeien dan de onze: zowel Henegouwen als Luxemburg zagen het aantal inwoners met net iets meer dan 2 procent toenemen op tien jaar tijd.

(lees verder onder de kaart)

3. Waar in West-Vlaanderen zijn er het meest inwoners bijgekomen?

In absolute cijfers kent Roeselare de grootste vooruitgang in vergelijking met tien jaar geleden. In vergelijking met 2012 zijn er in de Rodenbachstad maar liefst 5.559 inwoners meer. Ook Kortrijk (+2.486 inwoners), Waregem (+2.178) en Harelbeke (+2.127) zijn fors gegroeid.

Ten opzichte van het aantal inwoners in 2012 gaat het in Roeselare om een stijging van 9,45 procent. Toch is de stad daarmee niet de sterkste groeier. Die eer is weggelegd voor de kleinste van allemaal: Mesen. Op tien jaar tijd is het aantal inwoners er met 10,92 procent toegenomen: van 952 in 2012 naar 1.056 dit jaar. Ook Bredene (+10,06 procent), Deerlijk (+8,14 procent) en opnieuw Harelbeke (+7,89 procent) groeiden de laatste jaren snel.

4. Zijn er ook steden en gemeenten die krimpen?

Helemaal aan de andere kant vinden we Knokke-Heist terug. Die kustgemeente zag het aantal inwoners de laatste tien jaar met 3,36 procent teruglopen. In vergelijking met tien jaar geleden wonen er nu 1.141 mensen minder in de mondaine badstad.

Nog in negen andere West-Vlaamse gemeenten loopt het aantal inwoners achteruit. Dat is onder meer het geval in Koksijde, Meulebeke en de kleine gemeenten Zuienkerke en Spiere-Helkijn. Ook grote delen van de Westhoek, inclusief hoofdstad Ieper, kleuren rood en kennen dus een negatieve bevolkingsgroei.

5. Hoe ziet de toekomst eruit?

Uit de meest recente vooruitzichten van het Planbureau blijkt dat West-Vlaanderen de komende 50 jaar verder zal blijven groeien. In 2070 zouden er volgens de berekeningen ruim 1,56 miljoen mensen in onze provincie wonen, goed voor een verdere aangroei van de bevolking van 4,06 procent. De gemiddelde levensverwachting voor West-Vlaamse baby’tjes die in 2070 worden geboren, neemt trouwens verder toe: voor jongens ligt die dan op bijna 90 jaar, voor meisjes zelfs op 91 jaar en vier maanden.

Limburg is de enige provincie die volgens de berekeningen van het Planbureau in 2070 minder inwoners zal tellen dan vandaag het geval is. De bevolking zou er met ruim 6 procent krimpen. De grootste groei is er voor Vlaams-Brabant (+31,11 procent), Oost-Vlaanderen (+25,27 procent) en Waals-Brabant (+19,18 procent). Over heel België spreken we van een groei van 11 procent, tot een voorspeld bevolkingsaantal van 12,85 miljoen landgenoten.