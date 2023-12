Kaarsjes aan de graven in Maldegem en Adegem op kerstavond

Een vijftal jaren geleden namen de leden van Yeomanry, bezitters van oude legervoertuigen, een initiatief over die ze in het noorden van Europa hadden opgevangen. Zij plaatsten op kerstavond een brandend kaarsje bij de graven op het Canadees kerkhof In Adegem.

Het initiatief kon op veel sympathie rekenen. Dit jaar en na overleg met vaderlandslievende verenigingen in de regio werden ook in verschillende gemeenten op kerstavond kaarsjes geplaatst bij graven van gesneuvelde soldaten en oorlogsslachtoffers.

In Adegem werd door de gemeente ook een lantaarn met een brandende kaars in de sterretjesboom gehangen. In Adegem en Maldegem hebben ook een veertigtal mensen op kerstavond een kaarsje geplaatst bij het graf van een dierbare. (LV)