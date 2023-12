“’Kaars op de kerstbuche’ na twee jaar durende restauratie”: eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen draagt eindelijk zijn kroontje

In juli opende in De Haan hotel des Brasseurs na een totaalrenovatie opnieuw de deuren als eerste CO2-neutraal hotel van Vlaanderen. Maandagmorgen werd de iconische torenspits er opgezet. “De kers op de taart”, aldus uitbater Thibaud Hermans.

Spektakel in De Haan maandagmorgen: van op veilige afstand volgden heel wat kijklustigen het plaatsen van de torenspits op het hotel met een gigantische kraan. Een stuk van de Leopoldlaan en aanpalende straten moest daarvoor tijdelijk afgezet worden.

“Een huzarenstukje”, zegt uitbater Thibaud Hermans (39). De constructie van meer dan negen ton moest immers in één stuk op het gebouw gehesen worden vanop het Koninklijk Plein voor het hotel. De torenspits werd daar ook naar oorspronkelijk model weer samengesteld na de reconstructie. “We hebben de toren op basis van oud beeldmateriaal laten nabouwen, want restauratie was niet meer mogelijk. Door de duiven die er al die jaren nestelden, was de oorspronkelijke torenspits zo rot als maar kon”, aldus Thibaud.

Bijkomende constructie

Aan de opbouw ging eerst een grondige maandenlange studie vooraf. “Uiteindelijk is ervoor gekozen om onderaan de toren een bijkomende constructie te lassen, zodat de toren in z’n geheel van onderuit kon worden opgetild. Anders was het dak losgekomen”, legt Thibaud uit. Na die voorstudie, die zo’n vier à vijf maanden tijd in beslag nam, heeft het dan nog eens een maand of vier geduurd om de eigenlijke toren weer op te bouwen naar zijn oorspronkelijke, begin twintigste-eeuws model. Dat gebeurde in het atelier van schrijnwerkerij Martens in Beernem. Vervolgens moest de toren dan weer helemaal worden afgebroken, om vervolgens van a tot z terug samengesteld te worden op het Koninklijk Plein.

“Daar zijn ze ter plaatse ook nog eens een zestal weken mee bezig geweest. Vooral het aanbrengen van de dakleien was een monnikenwerk”, aldus nog Thibaud Hermans. Voor de uitbater en zijn partner Sophie Deman (37) werd het een zenuwslopende ochtend. “Vannacht geen oog dicht gedaan”, lacht Thibaud. “Maar ik ben blij dat ons juweeltje er eindelijk op staat. Na de twee jaar durende restauratie van het hotel, is dit de kers op de taart.”

Esthetisch belang

De toren van 5,5 meter doorsnede heeft vandaag geen echte functie meer, al was dat ooit anders. “Vroeger werd die gebruikt als uitkijktoren: het personeel hield van daarboven de komst van de stoomtrein in het oog voor de gasten. Aanvankelijk hadden we het idee om er een soort stilteplekje van te maken in het hotel, maar dat bleek uiteindelijk toch niet haalbaar”, klinkt het. Vandaag is de torenspits dus vooral van esthetisch belang. “Eigenlijk vormen wij, samen met Villa De Torre en het Grand Hotel Belle Vue, die ook allebei zo’n majestueuze toren hebben, de toegangspoort tot de Concessie. Het is een prachtig zicht bij het binnenrijden van de villawijk”, aldus Thibaud, die ook zelf achter de restauratie van Villa De Torre zat.

“Tegen de kerstvakantie zal het hotel écht helemaal af zijn” – uitbater Thibaud Hermans

In des Brasseurs wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan twee luxesuites op de bovenste verdieping. “Tegen de kerstvakantie zal het écht helemaal af zijn”, zegt Thibaud, “maar ondertussen waren we wel al goed gelanceerd. Ook de ‘kinderziektes’ zijn er intussen uit. Naar uitstraling toe, is dit exact wat we voor ogen hadden. En ondertussen komt er ook meer en meer belangstelling voor het duurzaamheidsaspect; vooral dan uit die landen die daar zelf al vooruitstrevend in waren. Laatst is hier nog een cameraploeg uit Noorwegen komen filmen”, klinkt het.

Des Brasseurs is immers het eerste klimaatneutrale ****superior hotel van Vlaanderen. Of dat ook meespeelt bij de keuze van de gasten? “Zeer zeker”, zegt Thibaud. “Booking.com heeft daar op zijn site niet voor niks een aparte knop voor aangemaakt: recent onderzoek wees uit dat zeven op de tien gasten met duurzaamheid rekening houdt. We krijgen daar zelf ook veel appreciatie voor van de gasten”, klinkt het.

Verdere opwaardering

Ook burgemeester Wilfried Vandaele wijst op de uitstraling van het hotel. “Dit is alweer een nieuwe stap in de verdere opwaardering van onze beschermde historische wijk de Concessie. Door dit bouwkundig erfgoed, wars van hoogbouw, is De Haan tot ver buiten onze landsgrenzen bekend. Toeristisch is het onze kip met de gouden eieren”, zegt hij.

De Vlaamse overheid stelt premies ter beschikking, maar zonder flink wat privémiddelen zouden renovaties zoals deze van des Brasseurs volgens Vandaele niet haalbaar zijn. “De Leopoldlaan, de hoofdas door de Concessie, is daardoor de laatste jaren al flink opgewaardeerd. Er zijn de hotels Belle Vue en Astoria, er is het bijna afgewerkte gemeentehuis, de op stapel staande renovatie van het verwaarloosde dubbelpand… De toren op de Brasseurs is inderdaad de voorlopige kers op de taart. Of de kaars op de kerstbuche, om in de sfeer te blijven. Bijzonder blij met deze knappe renovatie.” Duurzaamheidscoach Guido Francque (67) gaat er tot slot ook prat op dat des Brasseurs een op en top West-Vlaams verhaal is. “Werkelijk àlles wat hier binnenkomt, is West-Vlaams. Zelfs de kledij van het personeel.”