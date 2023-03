Juul Vansteenkiste (15) uit Roeselare is beloftevolle skiër: “Ik hoop ooit aan Olympische Spelen deel te nemen”

In ons sportlandschap denken we misschien niet meteen aan skiën, maar voor Juul Vansteenkiste ligt dat anders. De 15-jarige Roeselarenaar kreeg al vroeg de smaak te pakken en gaat nu om de twee à drie weken op stage in Oostenrijk. De beloftevolle skiër veroverde dit jaar al eremetaal op het BK en VK.

“We gingen met het gezin altijd twee keer per jaar skiën, waar ik het vanaf mijn 3 jaar leerde. Toen ik 8 of 9 jaar was, zei er een skileraar tegen mijn ouders dat ik wel wat talent had. Daardoor hebben ze me ingeschreven in het Ice Mountain Racing Team in Komen”, opent de 15-jarige Juul Vansteenkiste uit Roeselare die zijn vierde jaar sportwetenschappen volgt aan het Maerlant Atheneum in Blankenberge.

“Maar in België trainen als skiër is niet evident. Om echt beter te worden moest ik meer in het buitenland trainen. Indoor trainen heeft z’n beperkingen doordat de piste niet echt steil is en de sneeuwkwaliteit ook minder is. Sinds dit seizoen ga ik ongeveer ieder twee à drie weken in Oostenrijk trainen met mijn trainer Jerke Van den Bogaerde en zijn zoon Lars, die ook hoopt verder te geraken.”

“Op het Belgisch kampioenschap begin januari in het Oostenrijkse Seefeld behaalde ik twee maal brons en op het Vlaams kampioenschap, dat tijdens de krokusvakantie in Lofer plaatsvond, twee maal zilver op de reuzenslalom. Ik ben wel blij met die resultaten, maar goud was natuurlijk leuker geweest”, lacht Juul. “Maar eigenlijk had mijn trainer verwacht dat ik dit niveau pas op het einde van dit seizoen zou halen. Ik lig dus voor op schema.”

Podiumplek weinig waarschijnlijk

“Eind maart is er een internationale wedstrijd in Abetone, Italië. Daar is het vooral de bedoeling om te kijken hoe ver ik sta in vergelijking met meer traditionele skilanden als Zwitserland, Frankrijk, Italië… Een podiumplek is weinig waarschijnlijk, maar je weet nooit natuurlijk.”

Jules Vansteenkiste in actie. © foto Guido Vansteenkiste

“Om de twee à drie weken ga ik dus naar Oostenrijk voor trainingsstages. Gelukkig staat mijn school volledig achter mij en gaven ze mij een topsportstatuut waardoor ik gemakkelijk(er) lessen kan missen en eventueel examens verplaatsen. Ter plaatse is er na de training telkens tijd voorzien om schoolwerk te doen.”

“Meestal vertrekken we op woensdagmiddag na school en keren we terug zondagavond laat. Op die manier hebben we 3,5 dagen effectief op de latten. De training start dan ’s ochtends rond 8 uur tot 12 uur. ’s Namiddags is er niet altijd training. Dat hangt af van de sneeuwkwaliteit – het kan flink opwarmen waardoor sneeuw te zacht wordt – of het trainingsschema dat de trainer voorzien heeft.”

“De ultieme ambitie is om aan de Olympische Spelen en/of wereldbekerwedstrijden deel te nemen. Maar dat doel is op dit moment nog ver weg. Sam Maes en Armand Marchand zijn op dit moment de beste Belgische skiërs. Hun niveau zou ik graag halen. Mijn trainer Jerke is ook een voorbeeld voor mij. Hij haalde de Olympische Spelen in Vancouver”, besluit Juul. Ook zijn zus Marilou (8) doet het goed op de latten en behaalde ook al verschillende medailles op kampioenschappen. (RV)