Justine zamelt met haar klas geld in voor het Ronald McDonald Kinderfonds: omdat elk ziek kind een knuffelbeer verdient

Justine Galle (13) was zo blij met de knuffelbeer van het Ronald McDonald Kinderfonds die ze in het ziekenhuis kreeg, dat ze besliste zelf een actie op poten te zetten voor de organisatie. Samen met haar klasgenoten verkocht ze koeken om geld in het laatje te brengen. “Ik heb heel veel aan die knuffel gehad. Andere kinderen in het ziekenhuis verdienen dat ook.”

Justine Galle uit Emelgem belandde eind vorig jaar in het ziekenhuis met klierkoorts. “Op kerstavond moest Justine noodgedwongen opgenomen worden. Ze had klierkoorts en haar lichaam reageerde daar heel heftig op”, vertelt mama Stefanie Loncke, die samen met haar man Hans Galle nog een dochter Sandrine heeft.

“Het waren bange dagen, maar gelukkig mocht ze een weekje later, op 31 december, weer naar huis. Het personeel van de Sint-Jozefskliniek in Izegem heeft onze dochter heel goed verzorgd!”

De 13-jarige Justine bracht de feestdagen en een stuk van de kerstvakantie dus door in het ziekenhuis, maar ze kreeg er wel de beste zorgen. “Net als de andere kinderen daar, ontving ze een teddybeertje van het Ronald McDonald Kinderfonds en daar was ze heel blij mee. Het deed haar echt deugd.”

Goed doel

Justine volgt les aan de Prizma Campus Middenschool in Izegem. Een van de vakken die ze heeft is Maatschappij en Welzijn en voor dat vak moeten de leerlingen zich ook sociaal engageren. Leerkracht Caroline Callant: “Ik had de leerlingen gevraagd om eens na te denken over een goed doel dat ze zouden willen steunen. Iedereen mocht een aantal ideetjes opschrijven en dan voorstellen in de klas”

Ik wil andere kinderen in het ziekenhuis ook even een zorgeloos moment bezorgen

“Nadat iedereen zijn mening gaf, kozen we dan samen één goed doel uit. Justine had het Ronald McDonald Kinderfonds voorgesteld en daar viel onze keuze uiteindelijk op”, aldus Caroline. De veertien leerlingen van de klas van Justine besloten om zandkoekjes te maken.

Justine bakte samen met haar mama 400 koekjes. “Iedereen kreeg de coronaregels door en moest de koekjes netjes verpakken in een zakje van vijf. Het was leuk om samen al die koekjes te maken, we hebben ons goed geamuseerd”, klinkt het bij Justine en haar klasgenootje Stefanie.

Mooie opbrengst

Afgelopen dinsdag werden de koekjes verkocht aan de leerlingen van Prizma Campus Middenschool. Een zakje met vijf koekjes had je al voor 2 euro. “Iedereen had zijn best gedaan en had tal van koekjes bij. Die verkochten we dan op de speelplaats”, legt leerkracht Caroline uit.

Deze leerlingen stonden in voor de succesvolle actie. Justine staat rechts op de foto. (foto Frank) © Frank Meurisse

“De leerlingen waren heel enthousiast en hadden veel reclame gemaakt. De verkoop is echt een succes geworden! We hebben nu nog een aantal zakjes over, maar we hopen die in de loop van de week nog te kunnen verkopen. Zo zullen we er zeker in slagen om een mooie opbrengst te verzamelen. We zitten nu al aan een mooie 300 euro, maar dat blijft het dus niet bij.”

Justine en haar mama gaan dan straks de cheque afgeven aan het Ronald McDonald Kinderfonds. “Ik hoop dat andere kinderen in het ziekenhuis op die manier ook verrast kunnen worden en zich even geen zorgen moeten maken”, oppert Justine. “Ik heb in elk geval heel veel gehad aan de knuffel die ik kreeg. Een cadeau krijgen, is altijd leuk.”