Justine De Jonckheere blijft ook in 2024 Tielt promoten

Influencer en gewezen Miss België Justine De Jonckheere zal ook in 2024 Tielt blijven promoten als shoppingstad. Handelaarscollectief Shopping Tielt laat weten dat de samenwerking verlengd wordt.

“We blikken tevreden terug op het voorbije jaar en besloten ook voor 2024 een beroep te doen op Justine De Jonckheere”, aldus Pieter Breyne van Shopping Tielt. “De samenwerking is online uiteraard ook een meerwaarde, maar het grootste verschil zien we toch bij evenementen waarop Justine persoonlijk aanwezig is. Ze is sociaal, vlot en goedlachs en dat wordt duidelijk gesmaakt. Op die actes de présence willen we in 2024 nog sterker focussen, zoals op de kerstmarkt en bij de Modeloper. Bijkomend voordeel is dat ze onze stad ondertussen al wat beter kent.” (SVA)