Justin Houtekier aan de kant met gezondheidsproblemen: “Ik hoop trainingen zo snel mogelijk weer te hervatten”

Wie het beloftenwielrennen wat volgt, heeft misschien al gemerkt dat Justin Houtekier al een tijdje niet meer in de uitslagen opduikt. De laatstejaarsbelofte staat al een drietal maand aan de kant met een hartspierontsteking. Intussen worden er weer volop testen gedaan, in de hoop dat de Aalbekenaar spoedig weer kan herstarten.

De voorbije seizoenen was Justin Houtekier een van de betere beloftes uit de streek en stak hij geregeld de neus aan het venster. Dit jaar moeten we echter al naar de uitslagen van maart terugkijken om de Aalbekenaar te vinden, hoog tijd om even te polsen hoe het met hem gaat.

“In het begin van het seizoen presteerde ik niet zoals ik wilde. Niet per se qua uitslagen, maar het gevoel zat gewoon niet goed, vooral omdat ik heel wisselvallig was. De ene dag kon ik – bij wijze van spreken – de pannen van het dak rijden, de andere dag was ik niets waard. Bloedonderzoek toonde afwijkende resultaten aan mijn hart en na een aantal onderzoeken en scans bleek ik myocarditis (hartspierontsteking, red) te hebben. De oorzaak is niet duidelijk, maar de dokters vermoeden dat de combinatie van een coronabesmetting in januari en een boosterprik relatief kort daarna wel eens de oorzaak kan zijn. Na drie maanden platte rust worden er nu weer een aantal testen gedaan, laat ons hopen dat die positief zijn en dat ik spoedig weer kan beginnen trainen. Als die testen goed zijn, hoop ik toch nog íets te kunnen maken van het einde van het seizoen, maar ik weet natuurlijk dat drie maanden achterstand moeilijk op te halen is tijdens het seizoen.”

Ambitie bijstellen

“Mijn doel voor dit seizoen was zoveel mogelijk mooie uitslagen bij de beloften te behalen, en in de grote (prof)koersen die we met het Minerva Cycling Team rijden me zoveel mogelijk in de kijker te rijden, maar sowieso zal ik die ambitie nu moeten bijstellen. Als ik dit jaar nog kan koersen, zal ik sowieso eerst weer ritme moeten opdoen in de kleinere koersen en moeten zien hoe mijn lichaam reageert, voordat ik aan grotere wedstrijden mag denken.” (Robin Rosseeuw)