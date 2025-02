Justin en Ineke van Ndigo brengen eerste boek uit: “Boek helpt kinderen groeien op verschillende vlakken”

Na vijftien jaar jonge dansers en hun families te begeleiden in hun dans- en yogastudio Ndigo, besloten Justin Yep en Ineke Vandevyvere hun ervaringen en inzichten te bundelen in een boek.The Dance Advantageis een inspirerend verhaal over hoe dans kinderen kan helpen om sterker in hun schoenen te staan, creatiever te denken en beter met uitdagingen om te gaan.

“Kinderen groeien op in een tijd waarin schermen en sociale druk een grote rol spelen. Veel ouders vragen zich af hoe ze hun kinderen kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, beter met emoties om te gaan en minder afhankelijk te worden van digitale prikkels”, weet Ineke Vandevyvere (41). InThe Dance Advantagedelen Justin en Ineke hoe dans hierbij kan helpen. “Het boek biedt inzichten in hoe beweging en expressie kinderen helpen om te groeien op verschillende vlakken. Dans geeft hen de kans om sterker te worden, hun creativiteit te ontwikkelen en weerbaarder te worden tegen de uitdagingen van het leven.”

“Het is niet alleen voor dansers. Of je nu turnt, aan judo doet, of een heel andere hobby hebt, de inzichten uit dit boek zijn overal toepasbaar.”

Verhalen en inzichten

Het boek is meer dan alleen theorie. Het bevat nuttige tips, verhalen uit de studio, gesprekken met leerkrachten en ervaringen van Justin en Ineke zelf. “We hebben ervaring als danser, choreograaf, docent maar ook als ouders van onze dansende zoon Milan”, vertelt Justin Yep (47). “Dans is niet alleen een hobby, maar ook een krachtig hulpmiddel om kinderen voor te bereiden op de toekomst.”

Met dit boek willen Justin en Ineke niet alleen ouders, maar ook leerkrachten, dansers, coaches en grootouders inspireren om kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

The Dance Advantageis geschreven in het Engels, omdat de danswereld internationaal is en Engels de gemeenschappelijke taal vormt. Het boek is nu verkrijgbaar op Amazon. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Ndigo of contact opnemen viainfo@ndigo.be.