“Justice For Sanda”: Zondag protestactie in Brugge

Nu zondag komt er een vreedzame protestactie in Brugge na de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. “We zijn geschrokken, verontwaardigd en kwaad”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Ze komen om 15u samen op de Burg.

Onder andere Dalilla Hermans zal er het woord nemen. Burgemeester Dirk De fauw is niet op de hoogte van de actie maar zal deze niet verbieden, “Er is recht op vrijheid van meningsuiting. Ik zal vragen aan de politie om subtiel een oogje in het zeil te houden.”

De achttien Reuzegommers werden vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim en schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete en moeten ook schadevergoedingen betalen.

Dramatische afloop

De feiten zijn intussen genoegzaam gekend. Het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten was op 4 december 2018 gestart in Leuven met de rozenverkoop en een cantus. De alcohol vloeide er rijkelijk en de schachten belandden stomdronken op de grond, waarna er volgens de ‘traditie’ op hen geplast werd.

De doop kende de volgende dag een dramatische afloop aan een blokhut in Vorselaar. De drie schachten brachten urenlang in een zelf gegraven put door, waar ze emmers ijskoud water over zich heen kregen. Ze moesten opdrachten uitvoeren, zoals vieze papjes eten, een aal de kop afbijten en een levende goudvis eerst inslikken en vervolgens vissaus drinken tot hij weer werd uitgebraakt. Bij Sanda Dia lukte dat niet, waardoor hij een grote hoeveelheid van het zoute goedje binnen kreeg. De jongeman werd onwel en belandde in het ziekenhuis, waar hij op 7 december 2018 overleed aan een hersenoedeem, veroorzaakt door een overdosis zout van de vissaus.