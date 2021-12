Jury Eos-prijs 2021 looft Carl-Victor Deweer voor onderzoekswerk: 1.000 euro voor thesis over larven

Met zijn scriptie over het kweken van vliegenlarven op kippenmest, sleepte Rumbekenaar Carl-Victor Deweer (24) de Eosprijs 2021 in de wacht. Met zijn masterproef wil deze kersverse dierenarts een bijdrage leveren tot het verduurzamen van de veeteelt.

Geboren en getogen Rumbekenaar Carl-Victor Deweer is de zoon van Johan Deweer en Dominique Steyaert en de broer van Louis-Philippe Deweer, de bekende uitbaters van kaasboerderij ‘t Groendal. Na zijn middelbaar in de VMS trok hij naar de Universiteit Gent waar hij in juni afstudeerde als dierenarts. “Elk jaar bekronen het maandblad Eos en de vzw SciMingo de beste scriptie in de harde wetenschappen”, vertelt Carl-Victor.

“In mijn masterproef onderzocht ik of we vliegenlarven kunnen inzetten om de mest in kippenstallen op te ruimen. Die larven bevatten veel eiwitten en vetten. Ze kunnen verwerkt worden tot voedselbron voor vissen en pluimvee. Bepaalde delen worden zelfs aangewend in de chemiesector en geneeskunde.”

100 miljoen kilo larven

“Momenteel kweken ze vleeskuikens door die zes weken lang vet te mesten in een kippenstal. Daarna gaan ze naar het slachthuis. De stal wordt gereinigd en staat dan twee weken leeg om opnieuw aan de kweek te beginnen.” Met zijn onderzoek toonde Carl-Victor aan dat het interessant is om de kippenmest eerst nog een week te laten liggen om er larven op te kweken. “Het enige dat een pluimveehouder daarbij moet doen, is de mest bevochtigen en mixen. Indien deze nieuwe methode in heel België toegepast wordt, zou er 100 miljoen kg larven kunnen worden gekweekt. Het concept moet wel nog verder worden getest want het onderzoek gebeurde voorlopig enkel in experimentele omstandigheden. De wetgeving verbiedt momenteel het kweken van larven op kippenmest, omdat de invloed van larven op bioveiligheid en voedselveiligheid nog verder moet worden onderzocht. Ik hoop dat dit snel zal gebeuren”, zegt deze ambitieuze Rumbekenaar.

Tot ’s avonds laat was ik larven aan het tellen, ik droomde er zelfs van

“Larven kweken in vleeskuikenstallen heeft alleen maar voordelen: minder vrachtverkeer, minder mestoverschotten en minder nood aan aangepaste infrastructuur.” Volgens de redactie van Eos was deze scriptie, gekozen uit 63 inzendingen, een mooi voorbeeld van circulaire veeteelt. Vooral de originaliteit en het feit dat er veel eigen onderzoek werd gedaan, gaf de doorslag. Carl-Victor ontvangt 1.000 euro en ziet zijn artikel in Eos verschijnen. “Vaak was ik tot ‘s avonds laat bezig met het tellen van duizenden larven, waardoor ik er in mijn dromen mee verder ging. Normaal heb ik meer affiniteit met runderen maar voor mijn scriptie focuste ik mij doelbewust op de pluimveehouderij.” Carl-Victor weet nog niet of hij hier in de toekomst verder wil op bouwen. “Momenteel ben ik als dierenarts aan de slag in een groepspraktijk in de buurt van het Franse Valenciennes en Saint-Quentin. Als ik niet van wacht ben, keer ik in het weekend telkens terug naar de kaashoeve van mijn ouders. Deze praktijk is een combinatie van kleine en grote huisdieren. Op die manier oefen ik mijn Frans. In de toekomst hoop ik om in de streek van Rumbeke mijn beroep uit te oefenen.”