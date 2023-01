Jurrie Delporte uit Koksijde blikt terug op zijn Krak-jaar: “Jaar vol muziek”

Het afgelopen jaar werd Jurrie Delporte overal aangesproken als de ‘Krak van Koksijde’. Aan zijn Krak-jaar houdt Jurrie alleen maar mooie herinneringen over.

“De verkiezing op zich was al een leuke ervaring”, meent Jurrie. “Nog voor de uitslag bekend was, werd ik overal aangesproken. Zelfs mensen in Bredene en Oostende vertelden me dat ze op mij hadden gestemd. Hoeveel mensen er exact op mij hebben gestemd, weet ik niet, maar het waren er best veel! Ik heb echt gemerkt dat de Krak-verkiezing leeft in de streek.”

“Ook na de verkiezing blijft het een gespreksonderwerp, en mensen spreken mij er nog altijd over aan. De titel heeft mijn leven niet veranderd, maar natuurlijk vind ik het een hele eer dat ik dankzij die vele stemmen de titel in de wacht heb gesleept.”

Jurries Krak-jaar startte met de officiële huldiging van alle Krak-winnaars in Brugge. “Dat vond ik echt fantastisch”, vertelt Jurrie. “We werden allemaal in een feestelijke sfeer ontvangen. Ik vond het ook fijn en interessant dat er zoveel West-Vlaamse politici aanwezig waren. We konden een glaasje drinken en een babbel slaan met de burgemeesters uit onze regio.

Medailles en een beker

Over de hele lijn was het voor Jurrie een positief jaar, waar vooral heel veel muziek in zat. Het Koksijdse showkorps El Fuerte, waarvan Jurrie de bezieler is, blies de afgelopen zomer de vakjury op het Wereld Muziek Concours (WMC) in het Nederlandse Kerkrade van zijn sokken.

Ze sleepten er maar liefst twee gouden medailles en een superbeker in de wacht. Op het Europees kampioenschap in Hamont-Achel in de marsafdeling behaalde zijn team een knappe tweede plaats en sleepte tamboer-majoor Lennert Schreel de gouden beker in de wacht.

“Ook in 2023 zet ik het jaar met muziek in, samen met mijn gezin”, besluit Jurrie. “Allemaal spelen we slagwerk, mijn vrouw Sofie speelt ook nog bastrombone, mijn dochter Sara trombone, Silke trompet en Anouk trombone.”

