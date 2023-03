Jurre Libbrecht (84 stuks) moet in broer Wout (85) nipt meerdere erkennen in bitterballencontest van JOC De Metropool

Jongerenontmoetingscentrum De Metropool naast het GC Gilwe in de Wervikstraat organiseerde voor de eerste keer een bitterballencontest, in samenwerking met sponsor Lord of the Wings uit Menen. Wout Libbrecht uit Wervik won en at maar liefst 85 bitterballen. Zijn broer Yurre (84 bitterballen) eindigde nipt tweede. De twee staan bij vrienden, familie en jeugdbeweging gekend als grote eters.

Met dertig deelnemers waren alle plaatsen volzet. Omwille van het onverwacht succes week JOC De Metropool uit naar de polyvalente zaal van GC Gilwe. De zaal werd alvast heel mooi ingekleed. Zo’n dertig deelnemers waren aanwezig in de polyvalente zaal van de nieuwe GC Gilwe. Elke 10 minuten kregen de deelnemers 5 bitterballen voorgeschoteld die ze naar binnen mochten spelen. Overgeven stond gelijk aan een diskwalificatie. Wout Libbrecht (20) bleek de enige te zijn die de kaap van de 85 snacks kon ronden. Ook zijn jongere broer Jurre Libbrecht (17) bleek een ijzeren maag te hebben, die begaf pas na 84 degustaties. Het podium werd overigens vervolledigd door een derde Wervikaan, Gust Vancanneyt (16), hij pakte de bronzen medaille.

De Libbrecht-reputatie

Blijkbaar zit het talent in de familie. Het gezin Libbrecht bestaat uit vier broers, die er stuk voor stuk voor bekend staan grote eters te zijn. Alle vier zijn ze lid of zijn ze lid geweest van Chiro JOW Wervik, waar ze geroemd worden voor hun eetlust. De Libbrechts konden op bivak, als Speelclubber (derde en vierde leerjaar, nvdr.), al meer borden eten dan hun volwassen leiding. Jurre Libbrecht daagde zijn leiding zelfs ooit uit om zoveel mogelijk frikandellen te eten: “Ik klokte af op 14 frikandellen. We moesten enkel stoppen omdat de frikandellen op waren (lacht)”. Oudere broer Wout herinnert zich hoe hij als Rakwi (vijfde en zesde leerjaar, nvdr.) 5 liter water dronk voor een spel: “We waren in groepen verdeeld en moesten om ter snelst twee bidons van elk 5 liter water opdrinken. Ik nam een volledige bidon voor mijn rekening, terwijl de rest van mijn groepje de andere bidon leegde.”

Ik daagde mijn Chiro-leiding ooit uit om zoveel mogelijk frikandellen te eten: ik klokte af op 14 stuks. We moesten enkel stoppen omdat de frikandellen op waren – Jurre Libbrecht

De twee broers erkennen eveneens dat ze als kind al doorhadden dat ze na een maaltijd doorgaans nog honger hadden, terwijl hun leeftijdsgenoten al verzadigd waren. Al geeft Wout toe dat hij zaterdag, na zo’n 20 frituursnacks verorberd te hebben, geen honger meer had. “Na 20 bitterballen had ik er eigenlijk al genoeg van. Het werd wat eentonig, maar natuurlijk was ik niet van plan om op te geven.” De bitterballencontest was thuis al een week lang gespreksonderwerp nummer één geweest. “We hadden een klein bedrag gewed op wie zou winnen. Wout is sinds zaterdag dus 1 euro rijker.”

Eenmalig optreden

Ondanks de overwinning is Wout Libbrecht niet van plan om regelmatig deel te nemen aan eetwedstrijden: “Het was leuk voor een keer, maar ik zal er geen doel van maken. Als JOC De Metropool volgend jaar een nieuwe editie organiseert, zou ik wel overwegen om me opnieuw in te schrijven.” Ook Jurre sluit een eventuele deelname in 2024 niet uit.