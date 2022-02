Jürgen en Wendy trouwen op 2-2-2022: “Extra leuk meegenomen, maar niet de voornaamste reden”

Jürgen Talifré (48) en Wendy Hendrickx (47) stapten op 2 februari 2022 in het huwelijksbootje in Oostende. Een opvallende datum voor het koppel, want dag op dag zijn ze 20 jaar samen. Nog opvallender is de datum zelf: 2-2-2022.

Jürgen en Wendy leerden elkaar exact 20 jaar geleden kennen in het verenigingsleven. Jürgen was fervent biljarter en ontmoette Wendy in haar café in Bredene. “Het was liefde op het eerste gezicht van twee kanten”, zegt Wendy. “Eigenlijk zouden we dat plan niet gehad hebben om op deze specifieke datum te trouwen. We wilden vooral die datum omdat we 20 jaar samen zijn die dag. Maar het is uiteraard wel leuk meegenomen. Het is een datum die we gemakkelijk zullen onthouden. En het maakt het romantische plaatje compleet. Bovendien is het vanavond ‘Lichtmis’.”

Wendy heeft een dochter uit een eerste huwelijk. “Toen wij samen kwamen was Dana (22) amper twee jaar”, legt Jürgen uit. “Ik beschouw haar dan ook als mijn eigen dochter. We hebben een hele goede band. Hoe we ons huwelijk gaan vieren? We hebben een café afgehuurd en we vieren ons huwelijk in intieme kring. Met de vrienden en familie die dicht bij ons staan. Wij zijn niet dat soort mensen die een groot huwelijk willen met alles erop en eraan. We houden het liever klein en gezellig.”

“Hoe onze toekomstplannen eruit zien? We zijn op zoek naar een huis waar ik een eigen praktijk kan hebben”, duidt Wendy. “Ik ben yogalerares, momenteel in ontmoetingscentrum ’t Viooltje, maar ik zou ook graag een eigen ruimte hebben waar ik de mensen kan ontvangen. Maar laat ons eerst maar wat genieten van onze wittebroodsweken.”