Jürgen Dobbelaere vaart met luchtballon over de Alpen

Jürgen Dobbelaere uit Machelen is met een luchtballon de Alpen overgevaren. “Deze week zaten de parameters helemaal juist om een poging te ondernemen”, vertelt de ballonvaarder. “We zijn vanuit Oostenrijk richting Italië gevaren.” Jürgen is in bijberoep mede-eigenaar van Flybird, een bedrijf dat ballonvaarten aanbiedt en is al van kinds af aan gepassioneerd door de bijzondere sport.

“Het is begonnen met een passie voor luchtvaart in het algemeen”, begint Jürgen. “Ik was altijd al geïnteresseerd in wetenschap en techniek. Als kleine jongen volgde ik met mijn fiets luchtballonnen om te kijken waar ze zouden landen. Toen ik zestien werd, kreeg ik mijn eerste ballonvaart cadeau.”

Mee met de wind

Die eerste ervaring als passagier was subliem. Je komt volledig los van de grond, je zweeft. Het mooie daaraan is dat je gewoon meegaat met de wind. Je bent overgeleverd aan de natuur. Dat is anders dan een vliegtuig of een helikopter waar je gewoon van A naar B vliegt en altijd weet waar je zal landen. Met een ballon kan je dat nooit met zekerheid zeggen vooraf.”

Cursus van drie jaar

Wie wil, kan vanaf zestien jaar al een opleiding volgen tot ballonvaarder. Jürgen vatte de opleiding aan op zijn twintigste. “Dat is een cursus van drie jaar met theorie en praktijk om professioneel te mogen varen, enkel voor privégebruik is de opleiding twee jaar. Het duurt zo lang omdat je niet het hele jaar door kan vliegen. In de winter blijven de ballonnen aan meestal de grond en je moet wel voldoende praktijkervaring opdoen. Daarbovenop ben ik ook nog instructeur ballonvaarten, dat was nog een paar maanden extra opleiding en een examen.”

Bevroren cola

Sinds enkele jaren gaat Jürgen in de winter ballonvaren in de Alpen. “De eerste keren dat we daar naartoe gingen, bleven we voorzichtig in de valleien. Later ga je dan toch eens een berg over, telkens een beetje verder. Op 26 januari zijn we de volledige Alpen en de Dolemieten overgevlogen. Dat kan niet iedere keer, de omstandigheden moeten perfect zijn. Er moet genoeg wind zijn, anders val je halverwege zonder gas en strand je op een bergtop en er mogen niet te veel wolken zijn. Omdat er op deze grote hoogte onvoldoende zuurstof is, moeten we zuurstofmaskers dragen en ons zeer warm kleden tegen temperaturen tot -25 graden. We hadden een blikje cola mee aan boord, toen we het opentrokken was het na 10 minuten volledig bevroren.”

“Ballonvaarten in de Alpen zijn uitdagend maar enorm leerrijk en de uitzichten zijn adembenemend”, besluit Jürgen.