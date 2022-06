Jurassic Park op het strand: Zandsculpturenfestival in Middelkerke pakt uit met ruim vijftig dinosaurussen

Ze verwachten je. Met ruim vijftig liggen ze klaar, op het strand van Middelkerke. Ze zijn het resultaat van hard werk van ervaren zandbeeldhouwers en een dikke meevaller met het weer. Een indrukwekkende verzameling dinosaurussen. Ga dat zien!

Organisator Peter Monbailleu was woensdag nog druk in de weer met de afwerkingsfase. “We hebben geluk gehad met het weer”, zei hij opgelucht. “In juni hebben we tijdens de hele opbouwperiode maar twee halve dagen regen gehad. De carvers hebben dus kunnen werken in optimale omstandigheden en zo heel goed werk kunnen leveren. En dat goede weer heeft ook een effect op de structuren van de beelden. Als het mooi weer is, werkt alles beter. We zijn dus mooi op tijd klaar, en alles zal netjes zijn voor de opening. We zullen niet, zoals vorig jaar, tot vier uur ‘s nachts moeten doorwerken.”

Die opening is achter de rug, en het Jurassic Park op het strand van Middelkerke mag gezien worden. Er zijn meer dan vijftig dinosaurussen te bewonderen.

Formidabele iguanodon

Onder die ruim vijftig dieren is de iguanodon alvast een mooie blikvanger. De iguanodon is zo’n beetje de Belgische dino. In 1878 werden in een steenkoolmijn in Bernissart, in de provincie Henegouwen, dertig bijna intacte skeletten van iguanodons opgegraven, zo’n 125 miljoen jaar oud. Heel wat van die vondst is te zien in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Maar het exemplaar op het strand van Middelkerke is ongetwijfeld minstens even fantastisch om zien.

De favoriet van de kleuters? De Dilophosaurus, een roofdier van zeven meter

De favoriet van de derde kleuterklas van de Middelkerkse school De Zandloper, die de eer hadden gekregen om als eersten naar de expo te mogen gaan kijken, was de dilophosaurus. Dat is de dino die in de eerste Jurassic Park-film iedereen de stuipen op het lijf jaagt met die twee plots uitslaande kammen op zijn kop en zijn vermogen om naar je te spuwen. Plus natuurlijk het feit dat hij een roofdier was en tot zeven meter lang kon worden.

Organisator Peter Monbailleu. © Luc Cassiman

De sculpturen zijn het werk van het team van WeLoveSand.com. Zij hebben al meer dan twintig jaar ervaring. Eén van hen is Hanneke Supply, de enige Belgische in dit internationale gezelschap.

“Het speciale zand wordt geleverd en er worden hoopjes gemaakt met graafmachines”, vertelt ze. “Er worden houten kaders gemaakt om het samenpersen van het zand met water mogelijk te maken, laag per laag, met een trilstamper. En iedere nieuwe laag krijgt ook weer een houten frame. Zo creëren we de perfecte hoogte en diepte voor elk beeld. Daarna worden de frames laag per laag verwijderd en gaan we sculpteren, van boven naar beneden, eerst met grof gereedschap en dan met almaar fijner materiaal. En de frames doen dienst als stelling voor de beeldhouwers.”

(PG)