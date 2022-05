Junior Techniekacademie feestelijk afgesloten

Op woensdag 11 mei vond de laatste workshop van de Junior Techniekacademie in Avelgem plaats. Onder leiding van twee techniekcoaches maakten zeventien kinderen vier technische en boeiende projecten.

“De eerste keer dat we dit organiseerden, was in 2014 in samenwerking met provincie West-Vlaanderen en Vives Hogeschool”, aldus schepen van Jeugd Tom Beunens (45). “Op deze manier kunnen jonge kinderen eens kennismaken met de wereld van STEM en techniek. Thuis wordt nogal vaak de nadruk gelegd op ASO, terwijl BSO en TSO even belangrijk zijn in onze samenleving.”

“Vroeger hadden we enkel de Techniekacademie. Die was voor kinderen van het 5e en het 6e leerjaar, om ze te laten zien wat BSO inhoudt en voor hun studiekeuze makkelijker te maken. Nu hebben we ook een Junior Techniekacademie voor kinderen uit het 3e en 4e leerjaar. Daardoor leren ze nog vroeger wat STEM en techniek is. De kinderen zijn altijd heel enthousiast, want het is ook gewoon heel erg leuk. We communiceren dan met de lagere scholen en die kinderen kiezen er dan voor om mee te doen. Vaak vertellen kinderen aan broers of zussen hoe leuk het wel niet was, waardoor zij ook weer meedoen.”

Twee coaches

De academie telt 10 lessen. “De leerlingen komen 10 lessen naar hier. De locatie verandert vaak. Dit jaar was het in de middenschool van het Sint-Jan Berchmans, maar het is ook al in de bibliotheek geweest. De leerlingen worden dan begeleid door twee coaches, die zorgen voor het materiaal. Dat zorgt ervoor dat de kinderen zelf amper iets moeten meedoen. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar dat ze dit vrijwillig willen doen.” De leerlingen leren de basisprincipes van de techniek en IT. “Dit jaar maakten de kinderen een etui uit vilt, ze timmerden zelf een kapstok uit hout, ze bouwden een eigen geprogrammeerde LEGO-robot én ze maakten een wagentje dat aan de hand van een batterij een kleine windmolen kon rijden.” (ML)