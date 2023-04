Junior Journalisten Gits vallen in de prijzen

Na drie jaar pauze omwille van de gekende coronaperikelen, organiseerde het Davidsfonds Gits opnieuw een Junior Journalist-wedstrijd. Na de eerdere prijsuitreiking in Gits Groeit, mochten de leerlingen van Dominiek Savio hun prijs in ontvangst nemen.

De kinderen tussen 10 en 13 jaar verblijven nog steeds in een containerklas naast het vroegere Maria’s Rustoord in Roeselare, en dit tot de nieuwbouw in Gits zal afgewerkt zijn. “Sommige leerlingen maakten gebruik van voorleessoftware om hun artikel vormte geven. Dit helpt hen voor spelling, zinsbouw en laat hetgeen ze getypt hebben ook voorlezen zodat ze zaken makkelijk kunnen aanpassen. Zo is het artikel van Elly gebaseerdop waargebeurde dingen met her en der een beetje fantasie. De kinderen waren enthousiast en zenuwachtig om te weten wie de prijs in ontvangst mocht nemen binnen het thema ‘Lokale helden en trots’. Zowel uit de ‘zwaluwklas’ als de ‘vlinderklas’ werden twee winnaars gekozen. We waren ontroerd wanneer een deelnemer weende van vreugde maar ook onder de indruk van de luid applaudisserende medeleerlingen. Ze gunden het elkaar oprecht. Er werden tot slot mooie verhalen voorgelezen waarbij Mia hen allen tot helden uitriep voor hun inzet en bijzonder verteltalent”, aldus Frans Demuynck van het Davidsfonds. De winnaars waren voor de zwaluwklas: Jaydon Callant en Cyriel Vanbavinckhove, voor de vlinderklas: Louize Bekkers en Elly Demuynck. Laatstgenoemde Elly werd daarbij verkozen als hoofdwinnaar en heeft daarbij nog een ticket van deelname in de Journalist Junior-wedstrijd voor Vlaanderen die later zal worden georganiseerd. (EVG)