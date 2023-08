Junior Bake Off-finaliste Louise komt bakken op Zomerplein

Op 17 augustus is er op het Zomerplein in de Scheldestraat in Avelgem een bakworkshop met de Junior Bake Off-finaliste van dit jaar, Louise De Backer. “Dit moet een soort Bake Off-wedstrijd worden op kinderniveau”, zegt Pieterjan Beheydt van jeugddienst Avelgem. “En op donderdag 31 augustus sluiten we de zomervakantie af met ‘Kinderen Baas’.”

“Vroeger hadden we al eens een kookworkshop georganiseerd, maar dit is er eentje op maat van zes- tot twaalfjarigen. Dit kunnen we nu al een succes noemen”, zegt Pieterjan Beheydt van jeugddienst Avelgem.

“De eerste workshop was al vlug volzet met 25 kinderen. Deze gaat door in de voormiddag van 9 uur tot 12 uur. Daarom hebben we ook in de namiddag, van 13.30 uur tot 16.30 uur, een tweede sessie voorzien. Daar zijn er wel nog een aantal plaatsjes vrij. We maken er een echte bakwedstrijd van.”

Kinderen Baas

“Onze activiteiten worden elk jaar positief onthaald”, gaat Pieterjan verder. “We proberen van alles te organiseren. We hebben een publiek dat te vinden is voor activiteiten van één dag, maar ook van een week. Daarom hebben we een ruim aanbod, voor elk wat wils.”

“Op donderdag 31 augustus sluiten we de zomervakantie af met ‘Kinderen Baas’. We voorzien de leukste springkastelen, mobiele acts en knutsel- en grimestandjes van hun favoriete animatoren. Ouders zijn ook welkom voor een drankje op ons terras en kunnen meekijken naar de kampdansjes van alle werkingen. Met een spetterend optreden van de Loco Kids Disco als afsluiter.”

De bakworkshop gaat door op donderdag 17 augustus op het Zomerplein in de Scheldelaan in Avelgem, van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom. De prijs voor een ticket is 8 euro, met een UiTPAS Zuidwest betaal je 1,60 euro. (ELD)

Meer info via spikkerelle@avelgem.be.