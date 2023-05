Junikermis wil Zwevezele aan het zingen brengen: “Dorpsgevoel aanwakkeren”

Het gemeentelijk feestcomité stelt vol trots de komende junikermis voor. Via ‘Zwevezele zingt’ willen ze alle inwoners samenbrengen om samen Vlaamse klassiekers te zingen. De Kermiscup brengt dan weer spanning met zich mee waarbij deelnemers strijden voor de overwinning.

“De junikermis is telkens een voltreffer en vindt het eerste weekend van juni plaats”, vertelt voorzitster Liesbeth Denolf. “Onze doelstelling is mensen samen te brengen, te laten genieten van het heerlijke kermisgevoel en boeiende activiteiten aanbieden. We starten op de sportieve manier met de grote stratenloop op vrijdag 2 juni. Er is een recreatieloop en prestatieloop en voor de kinderen is er de Parkloop for kids. Alle kinderen van het eerste kleuter tot het zesde leerjaar kunnen meelopen in het Kasteelpark. Iedereen ontvangt een aandenken en diverse prijzen.”

Mensen samenbrengen

Het echte kermisgevoel komt op zaterdag 3 en zondag 4 juni naar boven met kermisattracties, muziek, aperitief en spannende wedstrijden.

“Op zaterdagavond willen we opnieuw starten met het samenbrengen van alle inwoners van Zwevezele. Het dorpsgevoel komt tot leven tijdens de receptie waarbij het feestcomité gratis hapjes aanbiedt. Na het aperitief gaan we zingen in de feesttent. Naar analogie met Vlaanderen zingt organiseren wij Zwevezele zingt. Een podium vol met enthousiaste zangers zal meezingen met bekende liedjes en zo ook het publiek in de tent doen meezingen. We gaan dan ook op zoek naar enthousiastelingen om het podium te vullen. Je hoeft zeker geen perfecte zanger te zijn. Het is ons vooral te doen om plezier, de samenhorigheid en het ongedwongen, leuke gevoel van luidkeels zingen. Daarop volgt een optreden van djMichiel Cnudde en onze lokale dj Ratch.”

Spelen op de kermis

Op zondag start men met een aperitiefconcert verzorgd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Zowel de harmonie, het trommelkorps als de kinderen van de pre-harmonie zullen aanwezig zijn. Het aperitief wordt gratis aangeboden door het feestcomité. “In de namiddag brengen we de Kermiscup. Een activiteit op maat van de kermis waarbij deelnemers kermisgerelateerde opdrachten uitvoeren in een container en dit zo snel mogelijk. Hierbij doen we een warme oproep naar Zwevezeelse verenigingen en vriendengroepen.”

“Je hoeft zeker niet sportief te zijn om hieraan deel te nemen. Een beetje behendigheid en een portie geluk kunnen echter wel van pas komen. Naar de avond toe is er een optreden van Domino. Alvast een topoptreden om het feestweekend af te sluiten.”

Alle info over de loopwedstrijd op vrijdag kan je verkrijgen op het nummer 051 61 19 67 bij Lionel Den Baes. Inschrijven voor Zwevezele zingt en de Kermiscup kan via zwevezelefeest@gmail.com. Neem ook een kijkje op de Facebookpagina onder Kermis Zwevezele. (Nele Sabbe)