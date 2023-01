Jungle Jump op 7 en 8 januari in sportcentrum Laguna in Knokke-Heist

De liefhebbers van springkastelen komen op zaterdag 7 en zondag 8 januari aan hun trekken.

Dan zet Jungle Jump in samenwerking met het gemeentebestuur Knokke-Heist de twee zalen van sportcentrum Laguna vol met meer dan 40 springkastelen en attracties: een overweldigend springparadijs voor kinderen van 2 jaar tot 14 jaar!

Op zaterdag is Jungle Jump open van 10 uur tot 19 uur en op zondag van 10 uur tot 18 uur. De inkomprijs bedraagt 8 euro in voorverkoop of 10 euro aan de kassa. (DM)