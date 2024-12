De jaarlijkse koekjesverkoop bij Turnclub Jumping Jack was ook dit jaar een groot succes: er gingen maar liefst 1.255 dozen de deur uit. Met de opbrengst kan de club materiaal aankopen en opleiding voor de trainers voorzien. Jumping Jack kijkt intussen uit naar het turnfeest in mei 2025. Op de foto poseert het bestuur bij een van de stapels verkochte dozen. We zien Lindsay Degryse, Maddelin Abeele en Birgitte Desaever. (foto ACK)