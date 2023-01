Jumbo Lauwe fietst 56 uur voor lokale verenigingen: “Deze keer wilden we met iets ludieks uitpakken”

56 uur lang fietsen, geen meter vooruit schuiven en meteen ook de verenigingen van de gemeente een hart onder de riem steken. Supermarkt Jumbo Lauwe pakt uit met een geinige en vooral erg sportieve uitdaging en daarvoor trekken alle medewerkers hun beste fietsoutfits aan.

Lauwe Leeft! In de loop der jaren heeft de grensgemeente zich als een nagenoeg onverwoestbaar sociaal weefsel weten op te bouwen, al niet in het minst door de rol van de lokale ondernemers. Met ‘Jumbo Lauwe fietst voor Lauwe’ wordt dat eens te meer in de verf gezet. “Acties op poten zetten voor en door Lauwenaars is ons niet onbekend en ook dit keer wilden we met iets ludieks uitpakken”, lacht Sebastien Sintobin. De zaakvoerder van Jumbo Lauwe ging op zoek naar fiets en enkele gemotiveerde medewerkers. “We zitten in de nasleep van de nieuwjaarsfeesten. Er zijn de goede voornemens, er zijn de periodes waar mensen bewust wat minder alcohol gaan drinken en er heerst een sfeer waarbij de gezondheid een belangrijke rol speelt. Koppel dit aan het feit dat Jumbo een sponsor is van de ploeg van Wout van Aert en de link met het wielrennen werd snel gelegd.”

Fietsen dus, al is er in Jumbo Lauwe niet meteen sprake van rondjes rond de kerktoren. “We hebben in onze bakkerij afdeling een spinningfiets gezet, een fitnessfiets zoals je in de sportzalen terug kunt vinden”, klinkt het. “Vanaf maandag 6 februari, klokslag 12 uur, is het de bedoeling dat we 56 uur lang fietsen. 56 uren die overeenkomen met onze openingsuren en die worden afgesloten op vrijdag 10 februari om 20 uur. Onze medewerkers konden op een lijst aanduiden welk uur of welke uren ze op de fiets wilden kruipen om zo te trappen.”

Vereniging uit Lauwe

Een actie in Lauwe zou natuurlijk geen echte actie zijn mocht er geen ondersteunend kantje aan zijn gekoppeld. “In plaats van één enkel doel te gaan steunen met onze actie, konden onze collega’s zelf kiezen waar het geld naartoe ging. Per uur dat ze op de fiets zitten, schenken we op die manier 10 euro aan een door hen gekozen vereniging. De enige voorwaarde is dat het een vereniging uit Lauwe moet zijn. Zodoende vertrekt 560 euro rechtstreeks naar de verschillende organisaties in de gemeente.”

Een sportieve actie dus, waarbij Sebastien alvast het goede voorbeeld geeft. “Zelf ga ik het eerste uur voor mijn rekening nemen. Eerst was er bij onze mensen een beetje een afwachtende houding maar eenmaal de eerste vrijwilligers zich hadden aangemeld, volgde een sociale golf. Onze collega’s zijn allemaal uit de streek en kennen ook iedereen, waardoor ze allemaal wel ergens een vereniging willen steunen. We gaan trouwens het hoekje met de fiets volledig decoreren alsof het een echt supportersdorp is. Sfeer zal er alvast meer dan voldoende zijn.”