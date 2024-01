“Jullie helpen duizenden kinderen”: de ‘strafste prestatie van het jaar’ komt van Lilith en Ernest volgens jury Vrede op Aarde

Voor Lilith (14) en haar broertje Ernest Appeltans (10) werd 2023 een bijzonder jaar. De Roeselarenaars mochten op bezoek bij koning Filip, maar kregen van de jury van het eindejaarsprogramma Vrede op Aarde ook de award van ‘strafste prestatie van het jaar’. “Met Smogjemee.be helpen jullie duizenden kinderen.”

Ernest Appeltans heeft het Syndroom van Down. Het gezin zocht enkele jaren geleden een manier om toch beter te communiceren met de jongen. Dat loopt inmiddels vlot via gebarentaal. Zus Lilith lanceerde ook de website www.smogjemee.be. Daarop staan inmiddels vierhonderd woorden die via filmpjes uitgebeeld worden. Via de website helpen Ernest en Lilith inmiddels duizenden mensen. Hun initiatief werd ook opgemerkt door koning Filip. In september mochten broer en zus bij hem op bezoek.

Jury onder de indruk

Op het einde van het jaar vielen Ernest en Lilith zelf nog in de prijzen. Zaterdagavond werd tijdens het eindejaarsprogramma Vrede op Aarde op VRT de trofee ‘de strafste prestatie van het jaar’ uitgereikt. Een jury van bekende Vlamingen, onder voorzitterschap van Jan Peumans en met onder anderen Tom Waes, mocht kiezen uit vijf opmerkelijke prestaties. “De verschillende prestaties zijn indrukwekkend, maar toch hebben we niet lang moeten nadenken. Met hun initiatief helpen Ernest en Lilith zoveel andere mensen”, luidde het bij de jury. Broer en zus genieten van de erkenning. “Het was daar tijdens het filmen zeer lang wachten en Ernest en ik hadden het allebei wel erg koud, maar toen dan duidelijk werd dat wij de award kregen, was het het allemaal waard. En vooral nu we in de afleveringen zien welke BV’s allemaal zo’n trofee krijgen, word ik wel heel trots op ons. Die award zullen we voor altijd koesteren!”

Lilith en Ernest kregen van de jury van het eindejaarsprogramma Vrede op Aarde de award van ‘strafste prestatie van het jaar’. © gf/Smogjemee

Snorrenwedstrijden

En het was Roeselare boven bij de nominatie voor strafste prestatie van het jaar. Ook Wesley Verschetze uit Roeselare kwam in aanmerking voor de trofee. Wesley neemt al enkele jaren deel aan verschillende snorrenwedstrijden waarvan hij er ook enkele wist te winnen.