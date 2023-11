Julius Sabbe-penning voor Sybren De Vloo

Vrijdagavond is in Atheneum Brugge de Julius Sabbe-penning uitgereikt aan Sybren De Vloo (18). Met dit initiatief lauwert Willemsfonds Brugge, die hierbij op de steun mag rekenen van de Vriendenkring van Atheneum Brugge, de meest verdienstelijke zesdejaarsleerling voor het vak Nederlands van het vorige schooljaar. Aansluitend hield prof. dr. Jan Dumolyn, oud-leerling van Atheneum Brugge, een uiteenzetting over de Vlaamse Canon.

Geen verrassing

Dat Sybren tot laureaat werd uitgeroepen, was voor hem geen verrassing. “Ik dacht eigenlijk wel dat de Julius Sabbe-penning voor mij zou zijn, want zoveel competitie was er niet.” (lacht) “Ik heb me ingezet, als voorzitter van de leerlingenraad en ook door deel te nemen aan de Filosofie Olympiade, waarbij ik in de prijzen ben gevallen. Door mee te doen aan het toneelstuk Zeep heb ik ook geïnvesteerd in de cultuur die door de school werd aangeboden.” Schrijven en lezen boeit Sybren al van in de lagere school. “Je uitdrukken in taal is het mooiste wat je als mens kunt leren.”

Niet verwonderlijk dus dat Sybren momenteel aan de Universiteit Gent de opleiding Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (Nederlands -Zweeds) volgt. Hoewel dat niet meteen met instemming van zijn ouders was. “Pas toen ze hoorden dat Fee Herremans, die het jaar voordien de Julius Sabbe-penning gewonnen had, óók voor een opleiding taal- en letterkunde had gekozen, mocht ik ook.” Sybren blijkt ook gebeten te zijn door de toneelmicrobe. “Ik volgde een opleiding toneel en drama aan het Conservatorium, waar ik Lara Taveirne als docente had. Vorig jaar speelde ik in Diksmuide mee in De Bagagedragers. Met de examens is daar nu minder tijd voor, maar ik wil zeker in de wereld van het toneel blijven en als er zich opportuniteiten aandienen, zal ik daar op inspelen.” Welke weg hij wil inslaan eens als bachelor afgestudeerd? “Eerst een schrijverscursus volgen in Antwerpen en daarna probeer ik als professioneel fictieschrijver aan de kost te komen.” (CGRA)