Julifoor enthousiast op gang getrapt met Kelly Pfaff en Baba Yega

De Julifoor op de Grote Markt en de Paardenmarkt in Poperinge is officieel geopend. Burgemeester Christof Dejaegher kreeg bij het lintje knippen de assistentie van Kelly Pfaff. Ook de bekende dansers van Baba Yega waren van de partij voor een meet en greet.

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia gaf naar jaarlijkse gewoonte de aftrap van de kermis. De muzikanten gingen op pad en aansluitend werd de foor officieel geopend. Kelly Pfaff vergezelde de burgemeester bij het lintje knippen en ze waagden zich ook op de botsauto’s. Ondertussen kon je op de Grote Markt ook dansformatie Baba Yega ontmoeten. Heel wat enthousiastelingen wilden maar al te graag met Kelly Pfaff of de dansers van Baba Yega op de foto.

“De opening wilden we wat meer cachet geven. De zaterdag was anders een vrij gewone start, zonder meer. De stad wil tonen dat de kermis gestart is en dat we er klaar voor zijn. Hoe kan dat beter dan met special guests en wat animo? Zo hebben we een hele week vanalles te doen”, zegt Matthias Breyne van de dienst cultuur.

De kermis blijft tot maandag 11 juli elke weekdag open van 18 tot 21 uur en in het weekend van 16 tot 22 uur. “In het weekend zelfs tot 1 uur. Op dinsdag 5 juli is de kermis uitzonderlijk al open vanaf 14 uur met minder lichteffecten en zachtere muziek. Wie deelneemt aan de kermiszoektocht krijgt een gratis voucher. Je deelnameformulier kan je afhalen bij dienst toerisme.”