Juliettetjekroketje overspoelde het internet al met roze hartjes, nu organiseert Niels Albert fietstocht om mama van overleden kleuter te steunen: “Dit doet zóveel deugd”

Bij haar dood op 30 april kregen de sociale media een tsunami aan roze hartjes, bijgestaan door de hashtag #juliettetjekroketje, over zich heen. De amper vier jaar oude Juliette Segaert overleed aan een infectieziekte en dat liet ook ex-topveldrijder Niels Albert en zijn echtgenote Valeska niet onberoerd. Om Juliette te herdenken én mama Annelies een financieel duwtje in de rug te geven, organiseert het koppel nu zondag een graveltocht.

Het verhaal van de kleine Juliette Segaert ging afgelopen voorjaar bij iedereen door merg en been. Het vier jaar jonge meisje uit Handzame, een deelgemeente van Kortemark, overleed op zondag 30 april aan een plotse, maar ernstige infectie. Mama Annelies vroeg toen om zoveel mogelijk hartjes te delen op sociale media en de hashtag #juliettetjekroketje te gebruiken.

Mét resultaat, want de dagen na haar overlijden verschenen ontelbaar veel foto’s en video’s met roze hartjes en ballonnen op onze schermen. Onder andere zangeres Natalia, Hilde Crevits en Niels Albert deelden toen een foto van de opgewekte meid.

Speciaal gevoel

Die laatste gaat nu zondag nog een stap verder in zijn steun. Op 6 augustus organiseert de tweevoudig wereldkampioen veldrijden in zijn thuishaven Tremelo een zogenaamde gravel social ride. Dat doet hij om Juliettetje te eren, maar ook om alleenstaande mama en broer Louis (5) financieel te ondersteunen. De opbrengst van het evenement wordt integraal aan haar geschonken.

Mama Annelies is enorm dankbaar, zegt ze. “Al is het ergens ook een beetje dubbel. Het voelt vreemd aan om plots een goed doel te zijn. Als alleenstaande mama is het financieel niet altijd even evident, maar ik probeer zo goed mogelijk mijn plan te trekken. Dat mensen dan geld voor je inzamelen, is speciaal. Toen Juliettetje net gestorven was, hadden enkele vrienden een rekening geopend waar iedereen een gift op kon storten. Daar wist ik niets van, maar het voelt erg goed te weten dat je niet alleen staat.”

Hartverwarmend

De gravel social ride van nu zondag vindt Annelies een fantastisch initiatief. “Niels en Valeska hadden me een tijd geleden gecontacteerd met de vraag of ze het evenement aan Juliettetje mochten opdragen. Iets waar ik uiteraard meteen mee instemde, maar pas recent kreeg ik te horen dat de opbrengst integraal naar mij en Louis zou gaan. Opnieuw hartverwarmend. Uit dergelijke zaken put ik heel veel kracht en moed.”

“Dat kunnen ook kleine dingen zijn. Zo zijn er happy stones en stickers ter ere van Juliette die vrienden meenemen op reis en me daar dan een foto van doorsturen. Het doet deugd te weten dat mijn dochter herinnerd blijft. Zo blijft ze voortleven, ook bij mensen die haar nooit hebben gekend.”

De opbrengst van de gravel social ride zal Annelies gebruiken om een mooi grafzerkje te kopen. “Jammer genoeg kan ik er wel zelf niet bij zijn”, zegt ze. “We vertrekken zaterdag immers op reis, een trip die al een hele poos gepland stond. Maar in gedachten zitten we mee op de fiets. Voor Juliettetje Kroketje.”

Deelnemen kost 5 euro. Alle info via deze link.