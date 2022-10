Julien en Mauricette vieren 75 jaar huwelijksgeluk: “We koken nog steeds zelf”

Julien Peers en Mauricette Devos vieren hun albasten huwelijksjubileum. Ze trouwden in Waregem op 18 oktober 1947.

Julien werd geboren in Waregem op 4 april 1923. Hij haalde vodden op. Dat gebeurde eerst met paard en kar, later met de vrachtwagen. Als jonge renner was hij ‘de gangmaker’ voor onder andere Briek Schotte en zijn neef Demunster.

Mauricette zag het levenslicht in Waregem op 17 september 1926. Ze begon haar actieve loopbaan als bobijnopzetter in Den Transvaal en hielp later mee in het eigen bedrijf. Ze houdt vooral van breien en kaarten.

Julien en Mauricette hebben heel wat afgereisd. Ze koesteren vooral mooie herinneringen aan de vakanties in Spanje met de kleinkinderen.

Ze wonen nog thuis en koken nog zelf hun potje. Ze zijn de vele helpende handen en lieve mensen die hen omringen enorm dankbaar. Ze kaarten nog graag en volgen vooral sportwedstrijden op televisie.

Jenever

“Pépé was een echte kastaar”, vertelt kleindochter Kathy. “Zo reed hij voor een weddenschap eens Tiegemberg op zonder handen. Als hij na het ophalen van textiel en oud ijzer een beetje te lang op café bleef hangen, kende hij niet de minste problemen om thuis te geraken. Het paard kende immers de weg naar de Rooseveltlaan zonder problemen”, zegt Kathy.

Juliens gezin had een café aan de Brakke. Hij stond in voor de bewaking van de fietsenstalling tijdens bals of dansavonden.

“Als de fles jenever bijna leeg was, deed hij er water bij. Zo zei een klant ooit: Ik ben hier zat binnengekomen, heb tien druppels gedronken en ik ga nuchter naar buiten.” Julien en Mauricette hebben drie kinderen: Daniël, Marie-Claire en Gilberte. Er zijn ook vier kleinkinderen: Kathy, Alain, Evelyne en Isabelle. De achterkleinkinderen heten Lucas, Jeroom, Matteo en Alessia.