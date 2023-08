Julien en Liliane vieren diamanten huwelijksverjaardag

Julien Devooght (89) en Liliane De Witte (80) zijn 60 jaar getrouwd en werden ontvangen in het gemeentehuis.

“Ik herinner mij nog goed de tijd dat ik Liliane leerde kennen”, weet Julien. “Mijn zus verbleef op het internaat in de school van Ruiselede en ook daar verbleef Liliane. Ik bracht mijn zus vaak naar het internaat en zo ontmoette ik Liliane. We gingen samen naar de Vlaamse kermis en tijdens de dans werden wij een koppel.”

Hoevewinkel

“We trouwden in Ruiselede en vonden er onze eerste thuis. Ik werd melkboer en Liliane hield de hoevewinkel open.” Het koppel kreeg de kans om de ouderlijke hoeve van Julien over te nemen. Ze verhuisden naar Wildenburg op de boerderij aan het kasteel. Daarna trokken ze naar een nieuwbouwwoning achter de Sint-Joriskerk. Hun huwelijk werd gezegend met vier dochters: Katty, Rosy, Nancy en Sofie. Er volgden zeven klein- en twee achterkleinkinderen. Kleinzoon Mathieu is spijtig genoeg overleden.