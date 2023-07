Julie Schotte vierde haar 100ste verjaardag

Julia Schotte kreeg in het Woon- en Zorghotel H. Hart het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Stephanie bracht haar een tuil bloemen en een mandje met Kortrijkse delicatessen voor haar 100ste verjaardag.

Julia Schotte is geboren in Dudzele op 14 juli 1923 als oudste dochter van Edmond Schotte en Irma Wintein. Julia had nog een broer en een zuster. Zij ging naar de lagere school in Dudzele en trok nadien 2 jaar naar een internaat in Doornik. Julie werkte een tijdje thuis en werd na het overlijden van haar mama huishoudster bij Pastoor Dejonghe in Aalbeke en pastoor Naessens in Harelbeke. ..

Zij deed er veel parochiewerk. Haar hobby’s waren breien en naaien. Jammer genoeg maakte Julia op vroege leeftijd veel overlijdens mee in haar leven. Haar mama overleed op haar 48te aan een hartfalen. Haar broer overleed op zijn 21ste aan een ongeval.

Julie woonde achtereenvolgens in Dudzele, Kortrijk, Aalbeke, Harelbeke en opnieuw Kortrijk. Ze woonde 20 jaar in Buda-Lys en verhuisde later naar het Woon- en Zorghotel H. hart. Haar levensmotto? “Ik ben een zeer gelovig persoon en alles is op tijd en stond gedaan.” Het geheim van zulk lang leven? “Gezond leven en veel geluk gehad hebben”.