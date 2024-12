Julie Puype (18) droomt van kroontje Miss België

Het kroontje van Miss België is een stapje dichter voor de Hertsbergse Julie Puype (18). Na haar titel van eredame in de Miss West-Vlaanderen-verkiezing, is Julie als jongste deelneemster samen met 31 andere jonge dames geselecteerd voor de eindshow van Miss België op zaterdag 15februari in het PlopsaTheater De Panne.

Julie woont in de Wingenestraat in Hertberge samen met haar broer Thomas en hun ouders Bart Puype en Els Pannekoucke. Ze studeert aan het Sivi in Torhout waar ze bezig is aan haar laatste jaar Gezondheidszorg. Ze schreef zichzelf in voor de verkiezing met de stille hoop de preselecties van Miss West-Vlaanderen te overleven. “Van zodra ik was ingeschreven en geselecteerd werd voor de Miss West-Vlaanderen-verkiezing hoopte ik natuurlijk dat ik kon doorstoten naar de grote finale. Op de dag dat de 32 kandidaten bekendgemaakt werden, was ik thuis toch wat zenuwachtig aan het wachten. Toen de organisatie op 9 november voor de deur stond met het doosje waarin mijn deelname bevestigd werd, stond de tijd voor mij een beetje stil. Ik had wat tijd nodig om het tricolore lintje van het doosje te doen. Het besef dat ik erbij was, maakte mij zeer blij en mijn ouders zeer trots. IK moest het wel nog een tijd stil houden”, weet Julie te vertellen.

Reis naar Egypte

Door haar deelname moesten er direct afspraken gemaakt worden met de school en kreeg Julie tien dagen vrij om de reis naar Egypte mee te maken, wat voor haar een onvergetelijke indruk heeft nagelaten. “ We werden daar ondergedompeld in een heel andere wereld, er waren enkele fotografen mee, kappers en visagisten. Ik heb zo van die tien dagen feesten genoten. Een heel verschil was het met het moment dat ik weer thuiskwam want dan was het meteen studietijd voor de komende examens die nog tot 17 december duren”, vertelt ze. Tijdens die tien dagen werden ook een aantal nevenverkiezingen georganiseerd die dan ook op 15 december zullen bekendgemaakt worden.

Nu begint er een drukke periode voor Julie die tot aan de finale zeer veel tijd zal spenderen aan campagne voeren en aan verplichtingen die haar kandidatuur met zich meebrengen. (GST)

Julie kan gevolgd worden via Facebook: Miss België 2025 kandidate 17 julie Puye. Stemmen voor haar kan via SMS MB17 naar 6665 (1 euro per SMS). Meer info: www.missbelgium.be