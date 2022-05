Juliana blaast 100 kaarsjes uit

Op woensdag 4 mei 2022 werd mevrouw Juliana Dhondt exact 100 jaar.

Ze was getrouwd met Jeroom Vanfleteren. In het jaar 2020 waren ze 70 jaar getrouwd en in hetzelfde jaar stierf Jeroom op 91-jarige leeftijd. Juliana woont nog thuis in de Zonnelaan in Zulte bij haar zoon Christiaan en verkeert in goede gezondheid.

Zij is de op één na oudste inwoner van Zulte. Op haar honderdste verjaardag kreeg Juliana bezoek van burgemeester Simon Lagrange, schepen Tony Boeckaert en schepen Francky De Coster. (MV)