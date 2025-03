Julian, Camille en Diana organiseren padelevent ten voordele van Kom Op Tegen Kanker: “Voor iedereen die strijd levert tegen ziekte”

In het hart van Gent bundelen drie gedreven studenten hun krachten om een verschil te maken. Camille Vanhoyland (22), Wervikaan Julian Roegiers (22) en Diana Esmurzijeva (22), studenten Event- en Projectmanagement aan Arteveldehogeschool, organiseren in hun laatste jaar PadelSamenTegenKanker. Dit padeltornooi, dat op 3 mei 2025 in Garrincha Gent plaatsvindt, is een sportwedstrijd met een verhaal.

Vooral voor Camille heeft dit project een diepere betekenis. Op haar 17e verloor ze namelijk haar moeder, Caroline Dewaele, aan kanker. “Ik organiseer dit voor mijn mama en voor alle mensen die iemand verloren hebben of zelf strijden tegen de ziekte,” vertelt ze. Ook Diana en Julian kennen mensen in hun omgeving die door kanker zijn getroffen. Hun gezamenlijke doel is duidelijk: met dit event steun bieden aan iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft.

Padel is een sport die mensen samenbrengt, energie geeft en zorgt voor plezier. Het is uiteraard ook een erg toegankelijke sport. Het tornooi is er voor zowel beginners als ervaren spelers, mannen én vrouwen.

Meer dan sporten

Maar het evenement biedt meer dan alleen sport. Naast het tornooi kunnen bezoekers genieten van een levendige dagdisco met drie dj’s, een pastabar, verfrissende cocktails én mocktails, en andere activiteiten zoals petanque. Er speecht ook iemand die zal praten over de relatie tussen sport en kanker. De dag wordt afgesloten met een afterparty, waardoor de deelnemers en supporters nog lang kunnen nagenieten van een onvergetelijke dag.

Met dit initiatief hopen Camille, Julian en Diana niet alleen een mooi bedrag op te halen voor Kom op tegen Kanker, maar ook een moment van samenhorigheid te creëren. Zin om erbij te zijn? Noteer 3 mei 2025 in je agenda en kom naar Garrincha Gent. Meer info via https://padelsamentegenkanker.be/. De tickets vliegen voorlopig alleszins de deur uit.