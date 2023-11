Juliaan Claerhoutkring heeft 17de jaarboek Leiesprokkels klaar: “Zelfs leger doet beroep op ons”

Aan liefst de 17de editie is heemkring Juliaan Claerhout toe met het jaarboek Leiesprokkels. Zoals de mensen gewoon zijn ook nu weer boordevol boeiende feiten en onderwerpen. De kring bloeit als nooit voorheen. “We kunnen inderdaad vlot medewerkers werven”, zegt voorzitster Monique Claerhout.

Met Leiesprokkels levert de Juliaan Claerhoutkring een naslagwerk dat voor en door mensen van Groot-Wielsbeke samengesteld wordt en dat te lezen is op een toegankelijke manier. “Er is een grote diversiteit aan onderwerpen, voor elk wat wils. Ouderen, maar zeker ook de middengeneratie en jongeren die iets meer wensen te weten over hun eigen achtergrond of feitjes uit de lokale geschiedenis kunnen we dit werk ten zeerste aanbevelen”, zegt voorzitter Monique Claerhout. “Als geschenkboek is dit zeker een aanrader!”

“Bij ons krijgt ook de jongere generatie kansen”

“In onze boeken leer je veel over het recente en ook het oude leven dat zich afspeelde in onze gemeente of regio. Het geheel wordt luchtig doorspekt met mooi fotomateriaal, telkens voorzien van beknopt commentaar. De meeste exemplaren zijn nog in voorraad en kan je via info@juliaanclaerhoutkring.be bestellen. Op onze website www.juliaanclaerhoutkring.be vind je allerhande nuttige informatie over onze werking en krijg je gratis toegang tot een aantal brochures, onze bidprentjes/rouwbrievenverzameling en data met interessante lijsten.”

Onontgonnen gebied

Mensen die de Leiesprokkels aanschaffen, komen voor de helft uit eigen gemeente, de andere helft bestaat uit oud-inwoners die uitgeweken zijn naar andere regio’s.

Veel oud-Wielsbekenaren blijven geïnteresseerd in hun eigen geschiedenis. “Spijtig genoeg ondervinden we dat nog veel Wielsbeekse inwoners geen weet hebben van deze prachtige naslagwerken en ook weinig kennis bezitten over de lokale geschiedenis. Onze heemkring is al actief vanaf 1981, en we hopen dat er voldoende interesse blijft bestaan om deze boeiende werking verder te zetten. Er is nog altijd onontgonnen gebied, maar door archiefwerking, onderzoek en aanwending van recentste ontdekkingsmethoden komen regelmatig nieuwe zaken (al dan niet letterlijk) aan de oppervlakte”, verklaart Monique.

In de jongste Leiesprokkels leidde dat tot volgende items: Lode Beck ter gedachtenis; Denkend aan Geert Eeckhout; Kapitein Commandant Vincke; Oorlogsdagsboek: mei 1940; Oorlogsnotities (deel 4 en 5); Een leerboek over Sint-Baafs-Vijve; De kerk van Wielsbeke 400 jaar geleden; De tragische dood van Josijne Goemaer; Speuren naar sporen; De wereld waarvoor men vreest; Wist-je-datjes over André Demedts; André Demedts, hoofd BRT omroep West-Vlaanderen; Provinciale Heemdag: land van Demedts; Uit de Gazette van Wielsbeke WO I; De patatten van Jan Vokaert, boerenleven 1880-1915; Police reglement gemeente Sint-Baefs-Vyfve 1836; De tijd van toen (Bavikhoofsestraat); Herinneringen aan Bisschop Petrus De Brabandere; Kasteel Ten Broucke wordt Hernieuwenburg; Het jonge leven van Kathleen Vanlerberghe; Op de bank bij Dilia en Luus; Senteboas herdenkt Hubert Pauwels; Een vondelinge in Ooigem; Eerbetoon voor Maria Lauwers; Desmet Engineering; Investeringen aan de waterweg.

“De inspiratie voor de items komt vanuit alle richtingen tot bij ons. Omgekeerd verzorgen we dan weer onze eigen PR heel goed”, gaat Monique verder. “Om nieuwe mensen te werven die mee kunnen werken aan onze publicaties bijvoorbeeld of voor de uitbouw van onze vereniging spreken we gewoon de mensen aan waarvan we denken dat ze iets voor ons kunnen betekenen.”

Verjonging

“En dat werpt vruchten af. Met een recente aangroei van enkele bestuursleden krijgt ook de jongere generatie kansen. Verjonging betekent vernieuwing, ruimere interesse, andere ideeën, het stimuleert ook de werking met hedendaagse middelen zoals Facebook en andere digitale kanalen. We zijn een toegankelijke werkgroep vrijwilligers, onafhankelijk van politieke of specifieke overtuigingen.”

“Dankzij de gemeente beschikken we bovendien ook over een eigen archief- en werklokaal en dat heeft al zijn nut bewezen. Onlangs klopte het leger nog bij ons aan om stafkaarten te toetsen”, besluit Monique Claerhout. (FM)