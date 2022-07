Juliaan Claerhout-kring ontmoet Amerikaanse medewerker

De heemkundige Juliaan Claerhout-kring kon voor de vorige editie van het tweejaarlijks naslagwerk Leiesprokkels rekenen op Troy J. Bassett. De roots van de Amerikaanse professor liggen in Desselgem. Bij een bezoek aan Desselgem ontmoette hij enkele leden van de Juliaan Claerhout-kring. “Een uitzonderlijke kennismaking”, reageert voorzitter Monique Claerhout.

Troy Bassett is een Belgische Amerikaan van de vierde generatie. Hij is momenteel hoogleraar Engelse literatuur aan de Purdue University Fort Wayne in de Amerikaanse staat Indiana. De overgrootmoeder van professor Bassett was geboren in Desselgem. Tijdens een Europese rondreis waarin hij opzoekingswerk in bibliotheken verricht of congressen zal bijwonen, hield hij even halt in Desselgem. Een nicht van de professor regelde een ontmoeting met de Wielsbeekse Juliaan Claerhout-kring. “Het was een unieke gelegenheid om hem persoonlijk een exemplaar van ons Leiesprokkels-jaarboek 2021-2022 te overhandigen.”

De heemkundige kring maakte enkele jaren geleden kennis met professor Bassett. Hij was op zoek naar informatie over zijn geëmigreerde families Colpaert en Anraed. “Na enkele mails, voelde het contact goed en op mijn vraag was de professor onmiddellijk bereid om een bijdrage te schrijven. Hij schreef over de emigratie van zijn familie naar de Verenigde Staten. De eerste telg ging een beter leven opzoeken in Duluth in de staat Minnesota. Daarna zouden nog twee broers volgen. De Engelse tekst werd aangeleverd door de auteur, inclusief mooi fotomateriaal. Daarna vertaalden we het werk om op te nemen in ons jaarboek”, schetst Monique.

Op 6 juni kon de heemkundige kring dan eindelijk de professor ontmoeten. “Het is uitzonderlijk en uniek dat enkele mensen uit het bestuur van de Juliaan Claerhout-kring een persoonlijke ontmoeting konden hebben met deze buitenlandse auteur. Samen met zijn familie konden we rond de tafel zitten bij een kop koffie. Het was een aangenaam en ontspannend gesprek. Hij vertelde bij de persoonlijke ontmoeting dat hij heel veel plezier beleefd heeft aan het schrijven en opzoeken van zijn eigen familiegeschiedenis en dat hij heel blij was met de correspondentie en de hulp die hij vanuit de Wielsbeekse heemkring mocht ontvangen”, besluit Monique.

Meer over het opzoekingswerk van Troy Bassett viawww.victorianresearch.org/atcl. (NVR)