Julia Dedeurwaerder neemt deel aan verkiezing Tineke van Heule: “In de voetsporen van mama”

Julia Dedeurwaerder (17) is één van de negen kandidaten voor de verkiezing Tineke Van Heule tijdens de 59ste Tinnekesfeesten van 7 tot en met 16 september. “Mijn ma Annelies Devriendt won de verkiezing in 1997 en was een jaar lang de ambassadrice van Heule”, zegt Julia. “Nu ben ik ook kandidate en wie weet treed ik in haar voetsporen.”

Julia Dedeurwaerder is de dochter van Stoffel (Renostraal) en thuisverpleegkundige Annelies Devriendt, de zus van Marie (20) en Jerome (13). Ze begint in september aan haar 6de jaar in Prizma IDP in Izegem. Julia is lid van Chiro Ilse en zit in haar tweede jaar bij de leiding.

Mama Annelies won in 1997 de Tinekesverkiezing. “Ik ben een Heulenaar van afkomst en groeide op op ’t Kweekhof in de Mellestraat in Heule, de melkveehouderij van mijn ouders Guido en Bea. De hoeve is ondertussen overgenomen door mijn broer Fabian en zijn vrouw Jaili. Ik had nog drie oudere broers. Alle vier hadden ze mij buiten mijn weten ingeschreven voor de Tinnekesverkiezing”, lacht Julia. “Niet om mij te plagen, gewoon omdat ze dan het hele weekend tot laat in de nacht konden uitgaan! Maar ik had er ook geen problemen mee en nam gewoon deel om me eens te amuseren en misschien ook wel een beetje om van mijn schuchterheid af te geraken.” (echtgenoot Stoffel kijkt bedenkelijk, red.)

Goede herinneringen

Annelies heeft aan de verkiezing goede herinneringen. “Een hele schare vrienden en kennissen uit de KLJ, de Chiro, de Freule van Heule en anderen steunden mij. Het thema was toen ‘Tineke zonder grenzen’ en de proeven hadden daar uiteraard iets te mee te maken. Ik belandde als wereldreiziger in Heule, maakte ‘soep der zeven zeeën’ in mijn boot-kookstand… In de jury zaten toen BV’s als Gert Verhulst en Peter Bulckaen. Ik was een jaar lang ‘ambassadrice’ van Heule en deed 92 representaties: jubilea, opening nieuwe zaken in de gemeente, opening Paasfoor in Kortrijk… Ik leerde heel veel mensen kennen. Er ging een hele wereld voor mij open.”

“Oud-Chiroleidster Xsam Scheldeman, die ook nog meedeed aan de Tinekesverkiezing, zei me dat ze het tof zou vinden als ik een keer zou meedoen”, pikt dochter Julia in. “En ja, ik schreef me in. Kandidaten voor Tineke van Heule moeten uit Heule of een link met Heule hebben. Mijn link met Heule is uiteraard mijn ma’s ouderlijk huis ‘t Kweekhof in Heule. Schrik? Helemaal niet. Alle 9 kandidaten kennen een aantal proeven op voorhand, andere zullen we pas te weten komen de dag zelf. Het thema van de Tinnekesverkiezing is Frankrijk. De tweede avond doen de kandidaten een fietstocht. Ikzelf rij met mijn met gerecycleerd materiaal gepimpte fiets m’n eigen ‘Tour’ door de avondmarkt die voor de gelegenheid omgedoopt wordt als een Franse markt. Diezelfde avond krijg ik drie minuten om me aan jury en publiek voor te stellen als een (fictief) parfum met vier ingrediënten. De zaterdag is er een tête-à-tête met juryvoorzitter drummer en acteur Bert Huysentruyt.” “De Indiaan van Eigen Kweek”, voegt Annelies eraan toe.

Supporters

Julia staat uiteraard niet alleen voor die uitdaging. “Er zijn de vele supporters aan wie ik een T-shirt met mijn naam erop bezorg, er zijn mijn sponsors ‘House of 27’, Larridon Home, Jeugdhuis Skalul, Soet van Fotoshoot én er is mijn kerngroep met Chirovriendinnen Ayla, Febe en Emilie die de hele duur van de verkiezingen paraat moeten staan en eventueel kunnen opgeroepen worden. Uiteraard krijg ik de volle steun en hulp van ons gezin met mama Annelies, die als ex-Tineke en ex-jurylid (2018 en 2019) mij veel vertelt over haar ervaring in haar verkiezingsjaar. En ze geeft me ook wel enkele tips. Dat ik spontaan en vriendelijk moet zijn en vooral mezelf blijven. En mijn verkiezingsoutfit? Dat blijft nog een beetje geheim, maar ik koos die wel in overleg met mijn ‘ervaringsdeskundige’ mama.” (IB)