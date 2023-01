Jules Lampole geeft schepenambt door en brengt dialectenwoordenboek uit: “Gefascineerd door het Avelgems”

Jules Lampole (80) is sinds 1 januari politicus af. De oud-schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs en Toerisme voor meerderheidspartij gbA-Gemeentebelangen wordt op woensdag 8 februari wel nog uitgezwaaid door premier en oud-leerling Alexander De Croo (Open VLD). Jules, die ook lange tijd directeur was in Avelgem en Ronse, was 22 jaar politicus.

De schepenwissel was al van bij het aantreden van Jules Lampole (80) als schepen in 2019, ingepland. Lampole zou zijn ambt voor vier jaar lang vervullen, om daarna de fakkel door te geven aan Liesje Cartreul. Ondertussen is Jules al enkele weken politicus af.

Loopbaan onderwijs

De gepensioneerde Jules Lampole heeft er een mooie loopbaan in het onderwijs opzitten. Hij was gedurende 20 jaar leraar Nederlands-Engels aan het Atheneum van Avelgem. Hij werd daarna directeur van het Atheneum in Ronse en tegelijk ook directeur van de avondschool in het Atheneum van Avelgem, waar hij 25 jaar bleef. Eenmaal met pensioen werd hij als liberaal een actief lid. Gedurende 18 jaar zat hij in de gemeentepolitiek op de oppositiebanken, eerst als liberaal daarna met de partij GBA.

“Ik ben al liberaal van toen ik op de universitaire schoolbanken zat”, zegt Jules. “Maar tijdens mijn carrière als directeur vond ik het niet gepast om politiek actief te zijn. Een jaar voor mijn pensioen heb ik de stap dan toch gewaagd. 18 jaar zat ik als gemeenteraadslid in de oppositie, geen evidentie, want eigenlijk ben je dan meer een toehoorder. Bovendien heeft de CD&V en daarvoor de CVP in Avelgem lang de plak gezwaaid. In 2012 kwam daar een barst in met de toetreding van de socialisten in het bestuur. Toen we met Lut Deseyn (huidig Avelgems burgemeester) als kopvrouw van gbA-Gemeentebelangen naar de verkiezingen gingen, wist ik dat er iets mogelijk was.”

Lut Deseyn werd in 2018 verkozen tot de nieuwe burgemeester en ook Jules kreeg de kans zich te bewijzen als schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs en Toerisme. “Mensen vroegen mij: ‘ga jij nú nog schepen worden?’ Maar eigenlijk was het een logische stap. Na 18 jaar in de oppositie had ik voldoende politieke ervaring opgedaan. Bovendien ken ik veel mensen in Avelgem, ik heb hier lesgegeven, was directeur, speelde hier voetbal bij Bluestar…”

Corona

Jules sprak met de partij af dat hij vier jaar lang mee zou besturen. Daarna zou gemeenteraadslid en fractieleider voor gbA-Gemeentebelangen Liesje Cartreul zijn taken overnemen. “Liesje heeft zoveel mogelijk meegevolgd. Vooral het laatste jaar was ze heel actief. Ze zal dat uitstekend doen.”

“Ik heb tijdens mijn vier jaar als schepen wel wat helpen verwezenlijken. Zo hebben we een Finse piste aangelegd en het kunstonderwijs samengebracht in het gerenoveerde kasteel. We bouwden ook een sterk cultuurprogramma uit en er werden twee padelterreinen aangelegd op gemeentelijke grond. Samen met schepen Caroline Valck zorgde ik voor een zomerplein achter de kerk en voor kerstverlichting. Er zijn ook twee nieuwe fietsroutes ingehuldigd, waarvan de Fietstocht der drie Provincies (Avelgem ligt op een knooppunt tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen) het meest in het oog springt.”

Liesje heeft zoveel mogelijk meegevolgd. Ze zal dat uitstekend doen – Jules Lampole

De coronaperiode ziet Jules niet als een dieptepunt. “Al was er zeker wat mijn bevoegdheden betreft heel wat minder activiteit mogelijk natuurlijk. Mijn ‘actes de présence’ waren tot het minimum herleid.”

Literatuur

Naast zijn liefde voor de lokale politiek koestert Lampole al lang een tweede passie: de volkshistorische geschiedenis van zijn streek. Zo schreef hij in 2017 nog De politieke geschiedenis van Avelgem. Nu lanceert Jules, samen met Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA), het Avelgems dialectwoordenboek: ’t Ovvalgems in woord en klank, een lijvig boek van 450 pagina’s. Het boek bevat onder andere een korte beschrijving van het West-Vlaams dialect, de werkwijze en klankenlijst, en een lijst van typische uitdrukkingen. De boekvoorstelling staat op vrijdag 24 maart om 19 uur in gc Spikkerelle gepland.

“Ik ben germanist van opleiding en ben altijd al gefascineerd geweest door het Avelgems”, legt Jules uit. “Dat lijkt totaal niet op het Kortrijks of het West-Vlaams. Ons dialect neigt zelfs meer naar het Oost-Vlaams. Iets wat je ook in Waregem en Anzegem duidelijk hoort. Ik ben aan het boek begonnen nét voor ik schepen werd en heb vooral tijdens corona veel tijd gehad om het dieper uit te werken.”

Voor de oud-schepen zijn zo twee langlopende projecten tot een einde gekomen. Wat brengt de toekomst nog voor Jules Lampole? “Goh, een 80-jarige man mag al blij zijn dat hij samen met zijn vrouw zo oud is geworden”, lacht hij. “Als ik gezond blijf, zal ik wel nog het een en ander doen. Ik ben mijn hele carrière met Avelgem bezig geweest en ben niet van plan daar plots mee te stoppen. Laat ons zeggen dat ik het volkshistorische absoluut niet zal loslaten.”