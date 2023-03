Juf Marleen Vander Meiren trekt schoolpoort van de Regenboog in Geluveld achter zich dicht: “Ik heb me hier nooit verveeld”

Nadat ze er 38 jaar lang lesgegeven heeft, verliet juf Marleen Vander Meiren (62) op 1 maart gemeentelijke basisschool de Regenboog in Geluveld. Nu kan ze genieten van haar pensioen. Er staat alvast een reis naar Mexico op de planning om haar zoon en kleinkinderen te bezoeken.

Marleen werd geboren in Ieper, maar ze is een echte Geluveldse. Ze ging er naar de kleuterschool en de lagere school, waarna ze drie jaar middelbaar in Wervik volgde en drie jaar menswetenschappen in Tielt. Daarna studeerde ze nog twee jaar aan de normaalschool en in 1981 behaalde ze haar akte van onderwijzeres.

Tweede leerjaar

“Het is sinds ik naar de lagere school ging al mijn droom geweest om leerkracht te worden. Ik had een grote bewondering voor juffrouw Simonne Vandenbroucke (tante van KU Leuven oud-rector Marc Vervenne, red.). Zij inspireerde me de stap naar het onderwijs te zetten”, vertelt Marleen. “Nadat ik her en der als interim gewerkt heb, begon ik in 1985 aan de gemeenteschool in Geluveld. Dat deed ik tot nu. Meestal stond ik in het tweede leerjaar. Dat heb ik altijd graag gedaan; ik heb me nooit verveeld of uitgeblust gevoeld. Natuurlijk is er in de loop der jaren in het onderwijs heel wat veranderd, maar dat is zo in alle beroepen.”

Haar plannen

Voor haar afscheid hadden de collega’s en de leerlingen voor een verrassing gezorgd. “Natuurlijk doet het afscheid je iets. Het is het einde van je actieve loopbaan. Ik heb dan ook gezegd, dat ze indien nodig, altijd een beroep op me mogen doen. Ook zal ik af en toe binnenspringen met een gebakje tijdens de speeltijd.

Het is altijd mijn droom geweest om leerkracht te worden

Marleen zal zeker niet in een zwart gat vallen nu ze met pensioen is. “Ik heb een grote tuin en vertoef graag tussen mijn bloemen en planten. Nu mijn man ook op pensioen is, kunnen we samen fietsen en we houden ook van reizen.” Marleen woont samen met echtgenoot Marnix Cailliau in De Linde te Geluveld. Ze hebben drie zonen: Brecht, Ward en Daan. Daarnaast hebben ze ook drie kleinkinderen: Isabelle, Pauline en Anna. De oudste zoon Brecht en ook de kleinkinderen Isabelle en Pauline wonen in Mexico. “In de coronaperiode hebben we elkaar meer dan twee jaar niet gezien, maar een reis zal dit nu wel compenseren.”