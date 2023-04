Juf Chris uit Diksmuide gaat na 41 jaar met pensioen en krijgt roofvogelshow cadeau

Je kan een fles wijn of parfum geven als afscheidscadeau maar bij basisschool W’IJzer in Diksmuide hadden ze iets anders in petto voor afscheidnemend juf Chris (62). Zij kreeg een heuse roofvogelshow cadeau en ging gezwind met haar gevederde vriend op de foto.

Chris Dedeurwaerder zal zich haar laatste schooldag nog lang herinneren. “Wat een fantastische verrassing”, lachte ze terwijl de roofvogels rakelings over haar hoofd vlogen. “Ik heb een grote passie voor vogels en dat wist de directie blijkbaar. Dit is zeker een mooie afsluiter van een carrière in het onderwijs die op 1 september 1982 startte. Zes jaar later kon ik in W’IJzer aan de slag. Elke dag maakte ik met plezier de rit van Kortrijk, waar ik woon, naar Diksmuide. Ik stond bijna voor alle klassen maar de laatste jaren was ik het vaste gezicht voor de leerlingen van het derde leerjaar.”

Directeur Charlot D’huynslager koestert de inzet van juf Chris. “Ze was als een mama voor alle jonge collega’s. Juf Chris was degene die de kraagjes goed legde, de etiketten in de truien stak en altijd klaar stond om te luisteren en goeie raad te geven. We wisten dat ze graag vogels spotte, vandaar dit cadeau. De klas waar ze les aan gaf, heette trouwens de uiltjesklas.” (GUS)