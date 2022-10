Judith uit Zuienkerke viert 100ste verjaardag in Canada

Judith Delanghe mag op zaterdag 15 oktober honderd kaarsjes uitblazen. De West-Vlaamse wordt in de bloemetjes gezet in Canada, waar ze zeventig jaar geleden naartoe trok met haar man Maurice.

Judith is leerkracht op rust, maar tot voor kort was ze nog kranige vrijwilligster in de plaatselijke bibliotheek in North Battleford in de Canadese provincie Saskatchewan. Ze werd geboren in Zarren, groeide op in De Haan en gaf later les in het dorpsschooltje van Zuienkerke. Dat betekende zes kilometer fietsen door de polders, door weer en wind. Bij landbouwer François Liebaert leerde ze haar verloofde Maurice kennen. Ze trouwden in 1948.

Een nieuw leven

Toen de tortelduifjes twee jaar later de nonkel van Maurice bezochten in Canada, begon het te kriebelen om ook naar daar te verhuizen en er een nieuw leven te beginnen. In 1951 was het zover: Maurice ging er aan de slag bij zijn oom en begon later een eigen bandencentrale. Judith bleef onderwijzeres. Ze stond in Canada voor de klas in het tweede en vierde leerjaar, gaf er muziekles en kreeg ook het plaatselijk zangkoor onder haar hoede. Ze leerde haar Canadese leerlingen de klompendans die ze zelf als klein meisje ooit had geleerd in West-Vlaanderen. Met haar Maurice danste ze ook graag een walsje. De twee reisden veel samen. Maurice overleed veertig jaar geleden op zijn 58ste, Judith woont vandaag nog altijd in het huis dat ze samen bouwden in North Battleford. Ze is nog steeds een echte boekenwurm, wat misschien haar sterke geheugen verklaart. (WK)