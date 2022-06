Judith blaast 100 kaarsjes uit

Judith Scheldeman werd op 17 juni 1922 in Moorslede geboren. Bijgevolg mocht ze nu haar eeuwfeest vieren. Dat gebeurde in wzc De Zilverberg.

Judith Scheldeman beleefde een gelukkige jeugd in de Roeselaarsestraat waar ze samen met haar ouders woonde. Gelukkig mocht ze van haar ouders ‘verder leren’ voor naaister. Hiervoor trok ze naar Roeselare waar de gerenommeerde naaister Yvonne Castelein haar de kneepjes van het vak leerde.

Judith had haar naaikamertje op zolder. Op haar 18de naaide Judith al op zelfstandige basis en regelmatig had ze ook meisjes in opleiding. Judiths mama had een fruitwinkeltje. Nu en dan stopte daar, na zijn broodronde bij bakker Populier, een knappe jonge man aan het fruitwinkeltje. Was het voor het fruit of voor de dochter? Het was in ieder geval de start van een mooi verhaal van Judith en Robert Hautekier, ze trouwden op 15 april 1944, samen deelden ze 67 jaar lang lief en leed en op 18 maart 1951 werd hun dochter Nicole geboren.

Dochter Nicole en schoonzoon Roger Flecy, oud-leraar lagere school verbonden aan het college, wonen op de Sint-Jozefparochie in Roeselare en hun enige zoon is Dieter die met zijn partner Karolien in Brugge woont. Hun kinderen Maurits en Rosalie zijn de achterkleinkinderen van de 100-jarige.

Judith en Robert reisden heel graag. Het zuiden van Frankrijk was hun favoriete bestemming. Ze bouwden hun eigen stekje aan het standbeeld van de onbekende soldaat in de Roeselaarsestraat. Daar woonden ze samen tot Judith in 2011 afscheid moest nemen van haar geliefde ‘Robke’. “Ik herinner mij nog die zalige tijden dat ikzelf een levering bij jullie thuis mocht afleveren”, vertelde Sherley Beernaert, schepen van Burgerlijke Stand van Moorslede tijdens de officiële hulde. “De achterdeur was de voordeur en het was er geregeld de zoete inval. Steevast een koffietje uit het beste servies en natuurlijk met een koekje of een praline en altijd zag Judtith eruit om als door een ringetje te halen.” Geleidelijk aan begon de gezondheid wat achteruit te gaan en werd het huis te groot. Een val bracht haar naar het AZ Delta en nadien naar wzc de Zilverberg waar ze ondertussen al goed is ingeburgerd, dankzij de bijzonder goede verzorging en opvang.

Provincieraadslid Martine Vanryckeghem bracht namens de provincie hulde aan de eeuwelinge en had een schaal met de naam van de eeuwelinge erin gegraveerd als cadeau bij. Ook Benedikt Vallaey en Geert Vanthuyne, beide schepenen in Moorslede waren op de feestviering aanwezig. Bij de onvermijdelijke vraag wat ze gedaan heeft om de 100 te halen is haar oprecht antwoord: “Ik weet het eigenlijk niet.” Daarna volgde: “Elke dag een goed glas rode wijn bij het middag- en avondmaal.” (AD)