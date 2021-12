Jubileumeditie Roeselare Awards verschuift naar een latere datum

Op zaterdag 29 januari stond normaal de 25ste editie van de Roeselare Awards op het programma. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk.

2021 is andermaal een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Roeselare liet zich als stad terug kenmerken met zijn veerkracht, zijn samenhorigheid en ondernemerschap. Normaal had op 29 januari 2022 de bekroning moeten plaatsvinden voor vele personen, handelszaken en bedrijven uit onze stad”, vertelt burgemeester en Awardsvoorzitter Kris Declercq.

“De 25ste Awards, een lustrumuitgave, verdient maximale aandacht en moet met ieder die zich het voorbije jaar op diverse terreinen wist te onderscheiden gevierd kunnen worden. We streven met de vzw naar een Awards Grand Cru editie waarbij we zoveel mogelijk mensen kunnen verwelkomen. Eind januari zal dit echter niet mogelijk zijn, vandaar de beslissing om de 25ste editie van de Awards naar een latere datum op te schuiven.”

“Momenteel worden verschillende mogelijkheden bekeken, in de tweede helft van januari mag u hieromtrent nieuws verwachten. Intussen hielden de jury’s die zich buigen over de kandidaturen in de verschillende Awards hun jurering. De nominaties in de verschillende categoriën worden nog in januari bekend gemaakt.”