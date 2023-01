Juan Perez de Malvenda, redder van het Heilig Bloed

Stad Brugge zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Juan Perez de Malvenda, de redder van het Heilig Bloed.

Wat betekent bekend en wat onbekend? Neem nu Juan Perez de Malvenda. Bruggelingen met enige kennis van hun stad weten waar zich het huis Perez de Malvenda bevindt. Het staat op het einde van de Wollestraat, aan de Johannes Nepomucenusbrug (veertiende-eeuwse priester en martelaar uit Bohemen die gruwelijk verminkt en verdronken werd). Vraag diezelfde Bruggelingen wat zij weten over Juan Perez de Malvenda, en je mag er bijna zeker van zijn dat ze het antwoord schuldig blijven.

Welnu, Juan Perez de Malvenda is een geboren en getogen Bruggeling. Zijn vader Diego Perez de Malvenda, consul van de Spaanse natie in Brugge, was weliswaar een Spanjaard, maar Juan werd in 1511 in Brugge geboren en overleed er in 1606, op 95-jarige leeftijd. Wie zei ook weer dat men vroeger niet oud werd? Juan had nog drie broers. Een ervan was prior van de Duinenabdij, een andere kanunnik van de Sint-Donaaskathedraal.

Het huis Perez de Malvenda, aan de Nepomucenusbrug. © Davy Coghe

Politicus

Juan Perez de Malvenda was blijkbaar een Bruggeling in hart en nieren, maar was dat ook als politicus – om in onze hedendaagse terminologie te blijven. Hij woonde aan de Mallebergplaats en was tussen 1538 en 1571 elf keer schepen, vijf keer thesaurier en twee keer burgemeester van de raadsleden. Enkel het hoge ambt van burgemeester van de schepenen bereikte hij nooit. (Misschien ter info: in het ancien régime werd Brugge – net als andere steden – door twee burgemeesters bestuurd.) Na 1571 bekleedde Juan het ambt van redenaar/schepen van het Proosse, een leen van de graaf van Vlaanderen aan de proost van de Sint-Donaaskerk, en in 1581was hij er zelfs voorzitter van. Dat voorzitterschap bekleedde hij op het moment dat Brugge gebukt ging onder een calvinistisch bestuur dat duurde van 1578 tot 1584.

Verborgen in de tuin

Het is in die periode dat hij een van zijn bekendste daden verrichtte. Juan Perez de Malvenda was tot het einde van zijn leven lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed, en in 1539 zelfs voorzitter. Als lid bood hij aan om tijdens de calvinistische periode de reliek van het Heilig Bloed te verbergen in de tuin van zijn woning. Eigenlijk moet ik schrijven ‘tuinen’, want in die periode verhuisde hij drie keer. Eerst woonde hij aan de Dijver, in een huis dat toebehoorde aan de eminente Brugse rechtsgeleerde Joos de Damhouder. Daarna verhuisde hij naar het Hof van Beveren (Nieuwstraat 5), en ten slotte naar het huis in de Wollestraat dat nu zijn naam draagt maar eigenlijk eigendom was van zijn schoonbroer Jacob de Chantraines, burgemeester van Brugge tijdens de calvinistische periode. Een gedenksteen aan het huis (Reiekant) verwijst naar die redding van de relikwie.