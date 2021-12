Jozefien Heyte (FWDM A – 1ste nationale) blijft voorlopig samen aan het roer met Benny Jonckheere: “Niets te verliezen tegen KRC Genk”

Bij damesvoetbalploeg FWDM gaat de zoektocht naar een nieuwe T1 nog even verder. Ondertussen nemen Jozefien Heyte en Benny Jonckheere de trainingen en wedstrijdbegeleiding van FWDM A voor hun rekening. Zaterdag speelt FWDM A op verplaatsing bij KRC Genk B.

Toen half november bekend geraakte dat de vorige T1 Pieter-Jan Ghyselen de overstap maakte naar de mannen van tweede provincialer VC Ardooie moest men bij FWDM op zoek naar een opvolger. “Tot de aanstelling van die nieuwe T1 zag het bestuur in Benny Jonckheere de meest geschikte man om deze periode te overbruggen”, zegt ex-doelvrouw Jozefien Heyte, die ook deel uitmaak van de sportieve cel. “Benny was in verleden al een paar keer T1 bij ons. Hij kent de meeste spelers van vroeger en de jongeren uit de jeugdacademie zijn voor hem ook geen onbekenden. Omdat Benny dit door zijn huidige functie als T2 bij KSV Diksmuide niet fulltime kan doen, werd mij gevraagd om de lege ruimtes op te vullen. We zijn ook vertrouwd met elkaars manier van werken, want we waren al eens samen T1 en T2 in het seizoen dat werd stopgezet door corona.”

“Ondertussen zijn de gesprekken voor een nieuwe T1 nog volop aan de gang”, gaat Jozefien verder. “Hoewel het niet de meest gunstige periode is om een nieuwe trainer te vinden, kregen we heel wat kandidaturen binnen. We nemen nu even onze tijd om alles af te toetsen en het is de bedoeling om daaruit de meest geschikte persoon te kiezen. Met nog twee wedstrijden voor de winterstop is het de bedoeling dat Benny en ik dit nog overbruggen om daarna met iemand nieuw te beginnen.”

“Sinds ons aantreden speelden we al drie wedstrijden. Tegen leider Mechelen en runner-up AA Gent werd nog verloren, maar vorige weekend haalden we thuis een punt tegen Moldavo. Op basis van onze tweede helft konden we zeker aanspraak maken op meer, maar in de gegeven omstandigheden (FWDM A staat 12de met vijf punten bonus op de laatste, red.) is elk punt meegenomen. Zaterdag staat de moeilijk verplaatsing naar KRC Genk B op het programma. Het is een zeer jonge, goed voetballende ploeg en je weet nooit vooraf hoeveel speelsters uit de Super League zullen aantreden. We vertrekken als underdog en hebben niets te verliezen. We moeten proberen ons surplus aan ervaring op een slimme manier uit te spelen.” (PB)

Zaterdag 11 december om 15 uur: KRC Genk B FWDM A.